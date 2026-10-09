El piloto ha muerto y su acompañante ha sufrido graves lesiones medulares tras caer con el coche por un barranco

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Un piloto alemán de 59 años ha muerto este viernes y una copiloto de 39 y la misma nacionalidad ha resultado herida grave, con una lesión medular, al precipitarse el vehículo en el que participaban en el rally 550 Challenge Mallorca por un barranco de la carretera Ma-10, en la Serra de Tramuntana, a la altura de Mortitx.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença, a la altura de Mortitx, aunque por el momento no han trasladado las causas por las que el coche acabó cayendo por el barranco.

Efectivos de los parques de Alcúdia e Inca de los Bomberos de Mallorca se han desplazado hasta el lugar al recibir las llamas alertando de lo que había sucedido. Cuando acudieron al lugar de los hechos para bajar hasta la zona en la que ha quedado el vehículo y extraer a la persona herida.

La organización de la carrera, en un comunicado que ha "lamentado tener que emitir", ha detallado que el siniestro se ha producido durante la disputa del tramo entre Pollença y Lluc.

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Han suspendido todos los tramos cronometrados

Tras la muerte de uno de los participantes y las graves lesiones sufridas por su compañero han decidido suspender todos los tramos cronometrados pendientes de celebración y dar por finalizada la competición y todas las actividades relacionadas.

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Es una decisión "dolorosa pero firme e irrevocable" que la organización ha adoptado "desde el respeto más profundo y la consideración que merecen unas circunstancias de esta gravedad".

En este momento, ha subrayado, "no existe resultado, clasificación ni objetivo deportivo que pueda situarse por encima de lo verdaderamente importante" y, por lo tanto, "la competición pasa a un segundo plano" para que prevalezcan "el respeto, la humanidad y la solidaridad".

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Desde el Rally Challenge de Mallorca han expresado su "más profundo pesar" y han trasladado sus "más sinceras condolencias" a la familia y a los allegados del fallecido y el herido.