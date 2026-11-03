Rachel sufrió una rabdomiólisis: su tejido muscular estriado se dañó rápidamente y se desintegró, liberando su contenido directamente en el torrente sanguíneo.

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Rachel Apa solo tenía 24 años. Corría el Maratón de Nueva York por una buena causa: en honor a su abuelo fallecido. La joven se había sumado al equipo de campeones de la Fundación para la Investigación del Parkinson para recaudar fondos y dar visibilidad a una enfermedad de la que Rachel había visto en primera persona los efectos. Se había preparado para tal exigencia física, no en vano. hablamos de 42 kilómetros de esfuerzo. También era una gran deportista algo que le había inculcado su abuelo.

De hecho, fue jugadora de hockey sobre hierba en la Universidad de Bucknell, en Pensilvania. Su madre estaba siguiendo la prueba, y su padre lo hacía en casa a través de una publicación con la que estuvo comunicándose con su hija, pero hubo un momento en el que Rachel no avanzaba. Se había desplomado. Un espectador le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), antes de que el personal médico de la carrera interviniera y la trasladara al hospital Mount Sinai, donde murió horas después. La fatiga extrema comenzó a golpear el cuerpo de la corredora conforme superaba la barrera de la mitad de la prueba.

Notó dolor pero se recuperó y siguió corriendo fatalmente

En torno al kilómetro 29, Rachel envió un mensaje a su padre en el que manifestaba que sentía dolor. Poco después volvió a escribirle para comunicarle que las molestias continuaban. Sin embargo, al alcanzar aproximadamente el kilómetro 37, parecía haber recuperado el ánimo y le comunicó que afrontaba el tramo definitivo. A pesar del dolor, continuó avanzando con una admirable determinación hasta que la comunicación se interrumpió por completo en los tramos finales.

Su madre logró llegar al lugar del suceso coincidiendo con la salida del vehículo sanitario y acompañó a su hija durante el trayecto hospitalario. Los especialistas médicos lucharon incansablemente durante aproximadamente seis horas en el área de urgencias, aunque lamentablemente no pudieron evitar el fatal desenlace.

Su padre, con quien había intercambiado unos últimos mensajes durante la prueba, aseguró al New York Times que contaba con una "salud perfecta" antes de la carrera. La causa de la muerte, según él mismo, fue una rabdomiólisis, un síndrome caracterizado por la destrucción del músculo esquelético, liberándose mioglobina, electrolitos y enzimas musculares al torrente circulatorio.