Se trata de un tipo de paro cardíaco que sucede cuando se sufre un traumatismo cerrado en el pecho

La huella de Jesús de Miguel en Fuenlabrada: del fútbol base en el CDE Lugo al recuerdo de sus amigos y el homenaje municipal

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El mundo del fútbol llora este martes la pérdida del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, que sufrió una parada cardiorrespiratoria tras chocar de frente contra Jesús Owono, el portero del FC Andorra. La rodilla del guardameta impactó en el pecho del futbolista y, tras el brutal choque, De Miguel tuvo que ser reanimado al sufrir una parada cardiorrespiratoria e ingresó en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria consciente pero en estado grave.

El futbolista ha fallecido esta mañana en el hospital, pese a todos los esfuerzos del personal sanitario. Pendiente aún su autopsia, algunos expertos relacionan lo ocurrido con la conocida conmoción cardiaca, un tipo de paro cardíaco que se padece cuando se sufre un traumatismo cerrado en el pecho, a menudo mientras practicas deporte. Por tanto el impacto que sufrió en su choque De Miguel con Owono podría haber sido el responsable.

Lo que ocurre es que en ese momento, debido al golpe, se produce un paro cardíaco en el que su corazón deja de bombear sangre. Pese a lo que se pueda pensar en un inicio, no es una afección que tenga que ver con dolencias cardíacas previas, al contrario, puede pasarle a cualquier persona e incluso se suele dar habitualmente a niños y adolescentes.

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Para que se produzca, lo que se conoce como 'commotio cordis', el impacto debe ser contundente y tener lugar en un momento particular del ciclo del corazón . Cuando esto sucede, las contracciones del corazón se vuelven caóticas provocando arritmias, taquicardias ventriculares, aleteo o fibrilación ventricular.

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Cuando un corazón está en fibrilación ventricular, ya no es capaz de bombear sangre por todo el cuerpo de una persona, y sus órganos comienzan a sufrir daños por falta de oxígeno.

Muchos médicos creen que la 'commotio cordis' fue la razón de la insuficiencia cardíaca de De Miguel porque le ocurrió justo después de chocar con otro jugador, por eso se cree que el impacto podría haber sido el responsable.