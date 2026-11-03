Hace tan solo un año, Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres, también fallecía por un golpe en la cabeza

Las reacciones del mundo del deporte tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel: "Rotos de dolor"

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El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe sufrido en el partido frente al Andorra por parte del portero Jesús Owono, que le provocó entrar en parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado el club tinerfeño en un comunicado.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", apunta la nota emitida por el Tenerife.

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No es la primera vez que ocurre una tragedia así

El caso de Jesús de Miguel, desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre en un campo de fútbol. A lo largo de la historia se han sucedido otros choques fortuitos que también han acabado con el fallecimiento del jugador.

Raúl Ramírez

Hace tan solo un año, Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres (Cantabria), de 19 años, fallecía tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza, durante un partido de su equipo. El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera División RFEF. Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespitoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde finalmente fallecía.

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José Antonio Gallardo

El portero del CD Málaga José Antonio Gallardo también falleció tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza tras un choque fortuito con el delantero Baltazar durante un encuentro contra el Celta de Vigo, el 21 de diciembre de 1986. El impacto le provocó una hemorragia cerebral. Pese a que fue operado semanas después y permaneció en coma, falleció el 15 de enero de 1987.

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Micael Favre

Micael Favre, de 24 años, jugador del San Jorge de Villa Elisa, un equipo de la liga departamental argentina, moría tras recibir un golpe en la cabeza propinado por un rival en el encuentro que disputaban frente al Defensores de Colón en 2016. Fue llevado con convulsiones al cercano hospital de San Roque, aunque nada pudieron hacer por salvarle la vida. El joven, padre de dos niños, era hijo de Estela y Óscar Favre, ambos dirigentes del club de fútbol al que pertenecía Micael.

Akli Fairuz

En 2014, el fútbol indonesio perdió a Akli Fairuz, delantero del Persiraja Banda Aceh, después de sufrir un fuerte impacto abdominal durante un partido frente al PSAP Sigli, disputado el 10 de mayo. El futbolista, de 27 años, acudió a disputar un balón dividido con el portero rival, Agus Rahman, y recibió una patada accidental en el abdomen durante el choque. Aunque pudo abandonar el terreno de juego y fue sustituido, su estado empeoró progresivamente y tuvo que ser ingresado en un hospital. Los médicos detectaron lesiones internas relacionadas con la rotura de la vejiga y fue sometido a una intervención quirúrgica. Finalmente, falleció el 16 de mayo, seis días después del accidente.

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Hrvoje Ćustić

El fútbol croata quedó conmocionado en abril de 2008 por la muerte de Hrvoje Ćustić, futbolista de 24 años del NK Zadar. El jugador sufrió un grave accidente durante un encuentro frente al Cibalia, cuando, tras una disputa por el balón, perdió el equilibrio y se golpeó violentamente la cabeza contra un muro de hormigón situado junto al terreno de juego. El impacto le provocó una fractura craneal y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció ingresado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el 3 de abril.

John Thomson

Otro de los casos históricos más recordados en el fútbol británico es el del guardameta del Celtic John Thomson, quien falleció a los 22 años tras sufrir un traumatismo craneal durante un encuentro contra el Rangers. El joven quedó inconsciente y falleció ese mismo día en el hospital.