En un vídeo difundido en redes, reclama "respeto y prudencia", reconoce que el vestuario está conmocionado y agradece su entrega a los sanitarios del Candelaria.

La Policía cuestiona los protocolos sanitarios establecidos tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel

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Faustino Afonso, médico del CD Tenerife, ha hablado en redes sociales sobre la muerte de Jesús de Miguel, a los 30 años, tras un choque fortuito en el campo con el portero del Andorra, Jesús Owono, hoy totalmente devastado por las circunstancias. El joven futbolista sufrió una parada cardiorespiratoria tras el impacto de la rodilla del portero en su pecho. A pesar de que los equipos médicos consiguieron reanimarlo, el estado neurológico del futbolista se agravó con el paso de las horas. Acabó falleciendo por lo que se conoce como commotio cordis, “un evento de muerte súbita en corazones estructuralmente normales causados por impactos de escasa entidad en la región precordial”. Faustino ha querido antes de nada pedir respeto y poner el valor la actuación de los servicios médicos en el campo.

"Quería pedir prudencia y respeto, sobre todo respeto. Se nos ha ido Jesús de Miguel, nuestro compañero. Ayer saltó al Heliodoro como un día más y hoy ya no está. No nos lo creemos, no hay palabras que estén a la altura, no hay nada que yo pueda decir que pueda añadir nada, pero hago este vídeo porque muchos me están llamando preguntando, pidiendo opinión, prensa, compañeros. Quiero que sepan que no voy a responder, no es el momento. Hoy estamos todos con su familia, con sus compañeros, con la afición. Estamos conmocionados", ha dicho el médico del equipo en el jugaba Jesús de Miguel.

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El médico del Tenerife sí ha querido hablar de todas formas sobre la polémica que ha rodeado el protocolo de asistencia del jugador. "Yo quiero agradecer a todos los servicios que allí prestaron ayuda, a los servicios del hospital de la Candelaria que se dejaron la piel por Jesús, un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol. Y sí, yo creo que algo tiene que cambiar para que esto no ocurra y creo que se lo vamos a deber a Jesús pero, por favor, pido respeto a la familia, que se respeten los tiempos. Quería pedir prudencia y respeto, sobre todo respeto. Y nada más, que descanse en paz, nuestro compañero, que descanse en paz, Jesús de Miguel".

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre su muerte, que ya se encuentra bajo supervisión judicial.