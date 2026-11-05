Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 16:14h.

El entrenador del Sevilla habla del jugador ecuatoguineano con quien coincidió en el Alavés

La familia de Jesús de Miguel habla por primera vez tras su muerte y destaca “la huella que ha dejado en tantas personas”

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Tras la muerte del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel son muchas las personalidades del mundo del fútbol que han reaccionado ante esta triste e inesperada noticia. El jugador murió después de colisionar con el portero Jesús Owono, del Andorra, quien ya se ha pronunciado ante la tragedia.

Quien también ha hablado de lo ocurrido y ha querido defender al ecuatoguineano es el entrenador del Sevilla Luis García Plaza, con quien coincidió en el Alavés. En unas declaraciones en una rueda de prensa confirma que lo que le ha pasado “es una desgracia”. “Es un chaval espectacular y aunque no podemos compararlo con la muerte, también es un afectado”, dice roto por el dolor.

“No hagamos dos víctimas, ya ha habido bastante con una”, sentencia en la rueda de prensa donde aparecía visiblemente afectado hablando de la reciente pérdida y poniéndose en el que un día fue su jugador. “Para el futbol es una desgracia lo que nos ha pasado”, sentencia.

Su pésame a los familiares del jugador del Tenerife

Además, mandó un emotivo mensaje a la familia de Jesús de Miguel: "Nos toca hacer de portavoz de club aunque no es nuestra función, me gustaría mandar, en nombre toda la plantilla, todo nuestro apoyo, el más sentido pésame a toda la familia, amigos y toda la gente del fútbol de Jesús de Miguel. Es una desgracia, las palabras sobran, intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Descanse en paz", dijo ante las cámaras.

Plaza también hizo mención al accidente ferroviario en Urda, Toledo, donde perdieron la vida al menos 69 personas y quiso trasmitir el pésame a los familiares de las víctimas diciendo que “están siendo días duros”.