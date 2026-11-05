"No busquemos culpables", señala Jorge Valdano, mientras desde el Andorra subrayan que Jesús Owono "jamás tendría intención de hacerle daño a nadie"

Comunicado de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida"

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Las reacciones por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un fatal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido que ambos equipos disputaban el pasado lunes en la Liga Hypermotion, continúan sucediéndose entre actos de recuerdo al futbolista y gestos de apoyo a la familia. Con el mundo del deporte aún en shock, varias figuras del panorama futbolístico siguen expresando su conmoción por lo ocurrido, al tiempo en que también son varios los que se han pronunciado sobre Owono para pedir que no se le criminalice.

Los primeros en arropar a este último han sido sus propios compañeros, asegurando que toda la plantilla del Andorra está “hundida” por lo sucedido, lamentando el fatal desenlace del madrileño de 30 años, y recalcando que Owono está “profundamente afectado”.

“Jesús Owono jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, ha subrayado Lautaro Spartz, defensa FC Andorra, rompiendo una lanza en favor de su guardameta.

En su mensaje, en el que en primer lugar trasladó su “más sincero pésame” y todo su “cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol”, el argentino de 25 años expresó que la tragedia les ha dejado a todos “completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”.

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“Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás”, señaló, relatando que “toda la plantilla del FC Andorra” está “conmocionada, hundida y afectada por lo sucedido”.

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“Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, lamentó en su mensaje.

Las palabras de Jorge Valdano y Luis Enrique por Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

En la misma línea, en una columna en El País, un ilustre del mundo del fútbol como Jorge Valdano se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, feudo del CD Tenerife, llamando a no buscar culpables, aunque cueste “admitir que una desgracia de esta magnitud no tenga un responsable”.

“Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol. Una acción urgente e inocente a la que las consecuencias vuelven trágicas. La vida está llena de ellas. El fútbol no, y por eso nuestro desconcierto. No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, ha señalado, expresando al mismo tiempo su dolor y su desconsuelo.

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“Lo sufrido por Jesús de Miguel agranda mi sentimiento de adhesión. Como si se hubiera ido alguien a quien me unía una misma identidad”, escribe en su columna en el País, donde traslada su pesar y sus condolencias a toda la familia, al Tenerife y sus aficionados.

Por su parte, también Luis Enrique, laureado técnico del PSG, se refería recientemente a la tragedia, tras la goleada de su equipo al Villarreal en Champions el pasado martes, para lamentar que todo lo ocurrido “es una situación muy desagradable para todos”.

“Además, estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente: a la familia del jugador que fallece, pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. En la del fallecido, mucho más, por supuesto", dijo, pidiendo así tener también consideración para el guardameta del Andorra, que está también en el centro de una investigación policial abierta tras el fallecimiento del futbolista, en la que también se están analizando los protocolos que se llevaron a cabo en el campo.

La Federación Ecuatoguineana arropa a Jesús Owono

Igualmente, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, en cuya selección juega el guardameta de 25 años, se ha pronunciado también en su defensa: “Nos vemos con la necesidad de mostrar la solidaridad y apoyo a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de está fatal acción del partido, está viviendo la situación con una profunda afición y desconsuelo”, ha señalado la institución.