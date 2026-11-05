El funeral se celebra en Navahermosa, Toledo, municipio de donde proceden sus padres y abuelos

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel desvela que el jugador murió por un "traumatismo torácico accidental"

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La familia del futbolista Jesús de Miguel ha hecho público este jueves un comunicado coincidiendo con la celebración de su funeral en Navahermosa, Toledo, donde ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas tras su fallecimiento y ha pedido respeto para afrontar el duelo en la intimidad.

“Jesús deja un vacío imposible de llenar"

En el escrito, sus allegados trasladan su gratitud por el cariño recibido desde que se conoció la muerte del delantero. “Queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús”, señala la familia, que asegura no tener “palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto” recibido en estos días.

Asimismo, expresan su agradecimiento a “sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso”. La familia destaca que comprobar “la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros” y solicita “desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos”.

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En esa misma línea, subrayan que “necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere”, al tiempo que muestran su agradecimiento por el apoyo recibido ante una pérdida que, afirman, “está despertando” numerosas muestras de afecto. El comunicado concluye recordando que “Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él”.

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La misa funeral se celebra este jueves a las 15.00 horas en la iglesia parroquial de Navahermosa, localidad toledana vinculada a la familia del futbolista, de donde proceden sus padres y abuelos, según confirmaron a EFE fuentes municipales.

Jesús de Miguel falleció el martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. El jugador permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, en una acción durante los últimos minutos del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El choque obligó a suspender definitivamente el partido en el minuto 108 para permitir la intervención de los servicios sanitarios, que atendieron al delantero sobre el terreno de juego antes de su traslado en ambulancia al hospital.