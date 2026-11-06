Amir Dedic explicó a la Policía que llevaba las armas para uso recreativo

La caza de animales o pájaros con un arco es ilegal en Reino Unido

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Amir Dedic, del Newcastle United, ha sido interrogado por la policía después de 'cazarlo' con un arco y varias flechas en un paraje natural de Northumberland, al norte de Inglaterra. El futbolista ha explicado a los agentes que estas armas eran para uso recreativo por lo que no fue detenido.

El futbolista bosnio, que juega con el Newcastle procedente del Benfica, fue interceptado por la Policía cuando paseaba con un amigo en un paraje natural, armado con un arco y flechas, según ha publicado este jueves el "Daily Mail".

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El internacional bosnio fue buscado por seis coches de policía, la cual fue asistida por un jugador del Newcastle, Mark Gillespie, y un ex jugador, Paul Dummett, que estaban por la zona y se interesaron por el caso.

Los agentes, después de hablar con Dedic y con su amigo determinaron que no había ninguna amenaza, que el arco y que las flechas eran para uso recreativo, aunque estos no especificaron a qué pensaban disparar. La caza de animales o pájaros con un arco es ilegal en Reino Unido.

Dedic no será castigado por el Newcastle United, aunque en el club entienden que cometió una imprudencia al pensar que podía ir por un paraje natural con un arma, según ha informado el tabloide británico.

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"Los agentes requisaron un arco y varias flechas. En este momento, se entiende que era para uso recreativo y que no existe amenaza para el público. La investigación continúa". dijo la policía en un comunicado.