Jorge Comesaña, jugador del Portonovo Veteranos, ha sido sancionado con un año de inhabilitación después de agredir a un árbitro

Brutal agresión a un árbitro de 19 años y a su padre por pitar un penalti en un partido de juveniles en Zaragoza

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PontevedraJorge Comesaña, jugador del Portonovo Veteranos, ha sido sancionado con un año de inhabilitación después de agredir a un árbitro de 18 años durante un partido disputado este pasado sábado 31 de octubre en Vilagarcía de Arousa,en Pontevedra. La resolución ha sido adoptada por el Comité de Competición y Disciplina, según ha informado 'La Voz de Galicia'.

Según informa el medio de comunicación gallego, los hechos ocurrieron en el campo Mari Paz Vilas, durante el encuentro que enfrentaba al Portonovo Veteranos con el C.D. Bamio Veteranos. En el minuto 70, el futbolista protagonizó un enfrentamiento con un jugador rival. Fue entonces cuando el árbitro decidió mostrar una tarjeta amarilla a ambos futbolistas, aunque en el caso del jugador del Portonovo supuso su expulsión.

La agresión

Tras la decisión del arbitro, el futbolista reaccionó de forma violenta y se dirigió hacia el colegiado. Según recoge el acta del partido, "lo agarró por la cara con ambas manos", hizo el gesto de intentar golpearlo, lo zarandeó y terminó empujándole hasta hacerlo caer al suelo.

Como consecuencia de la caída, el árbitro sufrió golpes en la espalda y en la cabeza. Rápidamente, los jugadores de ambos equipos acudieron a auxiliarle y el encuentro terminó suspendiéndose.

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Además, el colegiado de 18 años fue trasladado al Hospital do Salnés de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, donde recibió atención médica.

Reacciones a la agresión de este árbitro de 18 años

Casi una semana después de esta agresión injustificada, el Comité de Competición ha tenido en cuenta tanto el acta redactada por el árbitro como el informe médico emitido por el servicio de Urgencias. Además del año de inhabilitación para Jorge Comesaña, el organismo federativo ha decidido dar por finalizado el partido con un resultado de 3-0 a favor del C.D. Bamio Veteranos.

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Por su parte, el Concello de Vilagarcía ha mostrado su rechazo a lo sucedido y ha trasladado su apoyo al joven árbitro. Como infroman desde 'La Voz de Galicia', el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, han defendido que el deporte "debe ser un espacio de convivencia" y respeto.

El Ayuntamiento también ha deseado una "pronta recuperación" al arbitro de 18 años.

La AESAF condena las últimas agresiones a árbitros

La agresión a este colegiado se ha producido tan solo cuatro días después de que la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) condenase "de forma rotunda" dos agresiones sufridas a colegiados en Aragón y Asturias, y que pidiese una "respuesta firme" contra la violencia en los terrenos de juego.

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"La AESAF condena de forma rotunda los dos episodios de violencia contra colegiados conocidos este fin de semana en Aragón y Asturias, con motivo de los encuentros Deportivo Aragón-Almudévar y San Julián de Roces-Peñamellera, y reclama una respuesta firme frente a cualquier agresión contra quienes ejercen la labor arbitral", expresó un comunicado.

El primero de los incidentes, según relatan, tuvo lugar este sábado 24 de octubre, durante el encuentro que enfrentaba al Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza- y a la AD Almudévar, del Grupo 17 de Tercera RFEF. Según recoge el acta arbitral, el colegiado Víctor de los Ríos Alvariño recibió el impacto de una piedra en la cabeza cuando se dirigía a los vestuarios al finalizar el partido, disputado en la Ciudad Deportiva del conjunto maño.

"AESAF recuerda que estos incidentes se producen apenas un mes después de la grave agresión sufrida por el joven colegiado Yago García Aparicio, de 19 años, durante el encuentro Pina-La Unión, disputado el pasado 26 de septiembre en Pina de Ebro (Zaragoza), en el que su padre también resultó agredido", recordó el sindicato.

Ante estos actos, solicitaron "especial implicación y diligencia al Comité Técnico de Árbitros de Aragón y a la Federación Aragonesa de Fútbol", para que sean "especialmente rigurosos" con las sanciones y defiendan "públicamente a los árbitros, en su compromiso contra la violencia en el deporte".

Por otro lado, este domingo 25 de octubre, tras la finalización del San Julián de Roces-CD Peñamellera, correspondiente a Tercera Asturfútbol, "varios aficionados invadieron el terreno de juego y uno de ellos increpó y empujó al colegiado, provocando su caída al suelo", rezó el comunicado.

"La Asociación quiere trasladar todo su apoyo y cercanía a ambos colegiados y expresa su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de comportamientos en el fútbol español. AESAF recuerda que la protección de los árbitros constituye una condición básica para garantizar el normal desarrollo de las competiciones en todas sus categorías", prosiguieron.

Por ello, AESAF considera "imprescindible" que estos hechos reciban "una respuesta firme, coordinada y ejemplar" por parte de los organismos competentes. "Asimismo, insiste en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad en las instalaciones deportivas", agregaron.

"La Asociación reitera su petición para que los árbitros sean reconocidos como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, una medida que permitiría reforzar su protección jurídica frente a agresiones y amenazas y avanzar hacia una respuesta más contundente ante este tipo de comportamientos", pidieron, antes de hacer un llamamiento a clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados e instituciones para "asumir una responsabilidad compartida frente a la violencia en el fútbol y garantizar que los árbitros puedan desempeñar su labor con seguridad y respeto".