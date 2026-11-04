Las autoridades británicas han detenido a tres hombres acusados de agredir a Ezekiel Williams, fallecido el pasado domingo

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El futbolista Ezekiel Williams, centrocampista del Hendon FC, equipo que milita en la Isthmian League South Central Division, la octava categoría del fútbol inglés, ha fallecido a los 26 años a causa de las heridas que sufrió durante una presunta agresión en Milton Keynes, en el Reino Unido. La Policía de Thames Valley ha abierto una investigación por asesinato para esclarecer lo ocurrido.

Los agentes han detenido a tres hombres, dos de ellos de 21 y 28 años, como sospechosos de asesinato, y a un tercero, de 30, por presunto encubrimiento. Los tres son vecinos de Luton y permanecen bajo custodia policial. Williams, natural de Londres, se había incorporado al Hendon el pasado mes de septiembre y empezaba a hacerse un hueco en el equipo.

La agresión tuvo lugar de madrugada en el centro de Milton Keynes

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo en Midsummer Boulevard, en Milton Keynes. La Policía de Thames Valley recibió el aviso del Servicio de Ambulancias de South Central poco después de la 01:50 horas. Williams fue trasladado al hospital con heridas graves, pero no pudo superar las consecuencias de la agresión.

La unidad de delitos graves de la Policía de Thames Valley se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes han confirmado la detención de tres jóvenes presuntamente vinculados con los hechos.

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La Policía ha anunciado que mantendrá una mayor presencia de agentes en The Hub y sus alrededores, así como en el centro de Milton Keynes, mientras continúan las pesquisas. El inspector Rob Underhill, de la unidad de delitos graves, ha reconocido que el suceso puede generar preocupación entre los vecinos y ha pedido colaboración ciudadana.

Los investigadores han hecho un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información sobre lo ocurrido o que disponga de imágenes grabadas con teléfonos móviles, cámaras de salpicadero o sistemas de videovigilancia de la zona en el momento de la agresión.

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El Hendon FC, consternado por la muerte de su jugador

El Hendon FC ha expresado su conmoción por el fallecimiento de Williams, al que conocían como Eze, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Estamos aturdidos y con el corazón roto al anunciar el repentino y trágico fallecimiento del centrocampista Ezekiel Williams, ayer por la tarde, a los 26 años", ha trasladado la entidad.

El club ha recordado al futbolista como una persona "humilde, sencilla y generosa, con un ingenio agudo", y ha destacado que desde su llegada en septiembre se convirtió rápidamente en un miembro muy querido del vestuario. También ha señalado que empezaba a hacerse un sitio en el centro del campo gracias a sus actuaciones "trabajadoras y desinteresadas".

Williams había marcado su primer gol con el Hendon contra el Jersey Bulls apenas 10 días antes de su fallecimiento. Como muestra de respeto y para permitir que los jugadores y el cuerpo técnico asimilen la noticia, el club ha anunciado el aplazamiento del partido de la London Senior Cup contra el Woodford Town, previsto para este miércoles.

La entidad también ha informado de la creación de una página de recaudación de fondos en GoFundMe memoria del jugador para quienes quieran ayudar a sus familiares. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Ezekiel, sus amigos y todos los que lo conocieron en este momento devastador. Todos nosotros en el Hendon Football Club le echaremos mucho de menos", ha concluido el comunicado.