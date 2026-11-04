El Real Madrid anuncia el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva

El Real Madrid ha anunciado este miércoles que Rafa Nadal formará parta de la Junta Directiva del club

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Rafa Nadal dará un nuevo paso en su vinculación con el Real Madrid. El club blanco ha anunciado este miércoles 4 de noviembre que su Junta Directiva ha acordado proponer al extenista como nuevo miembro de este órgano, un nombramiento que deberá ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios. Nadal, que es socio de honor de la entidad y tiene el número 67.778 de socio, ha aceptado la propuesta del presidente, Florentino Pérez, y se ha mostrado ilusionado con esta nueva responsabilidad.

La relación de Nadal con el Real Madrid viene de lejos. El deportista mallorquín nunca ha ocultado su madridismo y su admiración por el club, que en marzo de 2011 le concedió la máxima distinción que otorga la entidad, la condición de socio de honor. Entonces compartió ese reconocimiento con el exseleccionador Vicente del Bosque y el tenor Plácido Domingo. Desde entonces, el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha mantenido una estrecha relación institucional con el equipo blanco y ha representado públicamente su vinculación con el madridismo.

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Considerado uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, Nadal cerró su trayectoria como tenista profesional en noviembre de 2024, después de más de dos décadas en la élite. El manacorí, que llegó a ocupar el número uno del mundo, se despidió con un palmarés de 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 14 de ellos conquistados en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. Ahora, alejado de la competición, mantiene su actividad vinculada al deporte, la formación y los negocios, con la Rafa Nadal Academy como uno de sus principales proyectos.

El comunicado íntegro del Real Madrid sobre el nombramiento de Rafa Nadal

Este ha sido el comunicado íntegro del club merengue. "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva. Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo", ha indicado la entidad.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", añaden desde el club.

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"Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis con España y el número uno del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas. Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", concluye el comunicado.

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El mensaje de Rafa Nadal tras aceptar la propuesta de Florentino Pérez

El propio Nadal también ha querido pronunciarse poco después sobre su incorporación a la Junta Directiva del Real Madrid.

El extenista español ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que ha agradecido al presidente del club y al resto de sus miembros que hayan contado con él para asumir esta nueva responsabilidad.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", ha escrito el mallorquín, que afronta así una nueva etapa de vinculación con el club del que es seguidor desde hace años.

La Rafa Nadal Academy y sus proyectos tras dejar el tenis profesional

Desde que anunció su retirada en octubre de 2024 y disputó su último torneo en las Finales de la Copa Davis de Málaga, Nadal ha seguido muy ligado al mundo del deporte, aunque desde una perspectiva diferente. El manacorí ha centrado buena parte de sus esfuerzos en desarrollar los proyectos empresariales y sociales que había puesto en marcha durante su carrera, especialmente la Rafa Nadal Academy, la escuela de tenis que fundó en su ciudad natal y que abrió sus puertas en octubre de 2016. Este centro deportivo y educativo, que acaba de cumplir 10 años, se ha convertido en uno de los principales referentes internacionales de formación de jóvenes tenistas.

El extenista participa en el desarrollo y la expansión internacional de la academia, que cuenta ya con presencia en países como Kuwait, México, Grecia y Hong Kong, además de otros centros vinculados a su metodología deportiva. El proyecto prepara nuevas aperturas en Baréin, Brasil e Indonesia. De hecho, Nadal ha señalado que Estados Unidos es el siguiente gran mercado al que quiere llevar su modelo de negocio. "Siempre tuve claro que mi vida post retirada del tenis quería que siguiera siendo activa y quería tener proyectos para aprender, para vivir experiencias que no había tenido la posibilidad de vivir durante todos estos años", ha explicado recientemente en un encuentro sobre su faceta empresarial.

Junto a la academia, Nadal dedica también parte de su tiempo a la Fundación Rafa Nadal, que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad a través de programas deportivos, educativos y de atención psicosocial en Palma, Valencia y Madrid. A estos proyectos se suman otras iniciativas empresariales, como la marca de complementos alimenticios NDL Pro-Health, creada junto a Cantabria Labs, y ZEL, la cadena hotelera que puso en marcha en colaboración con Meliá. Una nueva etapa profesional en la que el campeón español mantiene su vinculación con el deporte, pero también amplía su actividad al ámbito empresarial y social.