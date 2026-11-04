Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y efectivos del 061 participaron en un operativo desplegado para evitar que el letrado se precipitara.

Un hombre intenta suicidarse en Santa Coloma de Gramenet cuando iba a ser desahuciado

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Un hombre de 51 años se atrincheraba la tarde de este miércoles en la azotea de la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde ha desplegado una pancarta con mensajes relativos a asuntos judiciales mientras amenaza con lanzarse al vacío. Una fuente de la Jefatura Superior de Policía ha explicado a EFE que, al parecer, el hombre estaba "descontento con el sistema judicial" por algún asunto de familia.

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Entre los mensajes que podían leerse figuraba la frase 'Sí existe la alienación parental', junto a varias peticiones dirigidas a reclamar más recursos materiales y personales, menos denuncias de todo tipo, una reducción del colapso en los juzgados de familia y menos pacientes por problemas de salud mental. El mensaje también reclamaba una negociación real y justicia para los hijos y las familias enteras.

Dos negociadores de la Policía se desplazaron al lugar de los hechos para disuadirle de su acción, según la fuente, que ha advertido de la peligrosidad de la situación, ya que el material sobre el que estaba "es endeble" y hace cierto tiempo cayó parte de la cubierta.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió cinco llamadas que alertaban de lo ocurrido a las 14:05 horas, por lo que se envió al lugar equipos sanitarios con dos ambulancias, además de bomberos, que han colocado un gran colchón bajo la cubierta del edificio.

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Finalmente, tras varias horas de incertidumbre y preocupación el abogado abandonó el borde del tejado y se acercó a los efectivos de bomberos que, junto a Policía Nacional, lo esperaban para rescatarlo y acompañarlo a abandonar el lugar.