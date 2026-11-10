El bombero Jaime Domínguez, conocido como Jimmy Go, se propone recorrer 3.953 kilómetros, uno por cada suicidio registrado en España durante 2024

Jimmy, el bombero que corre una maratón al día para prevenir el suicidio: "Ha pasado de ser una intervención esporádica a nuestro día a día"

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El bombero Jaime Domínguez, conocido como Jimmy Go, ha protagonizado una de las anécdotas más curiosas de la última edición de la Behobia-San Sebastián.

El corredor acudió a la popular prueba donostiarra con una promesa muy concreta que le había hecho a su médico: quedar último. Sin embargo, su participación terminó de una manera inesperada, ya que acabó haciéndose amigo del atleta que al final ocupó esa posición.

Así lo ha contado el bombero en sus redes sociales, donde cuenta con casi 100.000 seguidores debido al propósito que tiene detrás relacionado con la concienciación sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

Su significativo reto y la anécdota

Detrás del motivo de participar en la carrera está el proyecto solidario 'Romper el silencio', con el que Domínguez quiere concienciar sobre la prevención del suicidio y la importancia de hablar de salud mental.

Su profesión como bombero del Ayuntamiento de Madrid le ha permitido conocer de cerca situaciones difíciles y, también por experiencias personales y cercanas, decidió implicarse en esta causa.

Su desafío va más allá de participar en carreras. Jimmy se propuso recorrer 3.953 kilómetros, uno por cada suicidio registrado en España durante 2024, para poner el foco en una realidad que sigue siendo un problema de salud pública y que afecta a miles de familias.

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El reto, que ha ido desarrollando por distintas localidades, busca convertir cada kilómetro en una oportunidad para hablar, escuchar y romper el silencio que rodea a estas situaciones.

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La participación en la Behobia-San Sebastián encajaba en esa iniciativa. Esta vez, sin embargo, el objetivo era todavía más simbólico. Llegar el último. Una decisión que Jimmy había acordado primero con su médico debido a la rotura de pelvis que sufrió antes.

"Le insistí mucho a mi médico para que me dejara correr, pero solo me ha dejado con una condición: no esforzarme demasiado y quedar el último", explicó a 'Diario Vasco'.

Pero en vez de cruzar la línea de meta en solitario, Jimmy encontró en el corredor que ocupó la última posición a alguien con quien compartir aquel momento, llegando a entablar una amistad.

"En la cola de la Behobia conocí a Jesús y un grupo de personas maravillosas que ayudamos entre todos. Compartimos 20 kilómetros, conversaciones, sonrisas y una experiencia que ninguno olvidaremos. Salí con la intención de ser el último y terminé llevándome algo mucho más valioso: una amistad", ha señalado Jimmy en Instagram.

Asimismo, ha conlcuido: "Muy emocionante descubrir todo lo que sucede al final de una carrera. La humanidad, el compañerismo, las palabras de ánimo, las personas que luchan por llegar cuando las fuerzas ya no acompañan…y la gente… anima de otra manera. Hoy no importaban los tiempos ni los ritmos. Importaba que nadie se sintiera solo".