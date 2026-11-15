La grada del estadio del Athletic empezó a cantar tras pitarse el final del partido

La celebración no tardó en viralizarse en las redes sociales

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La selección de Euskadi derrotó a Venezuela con un gol de Mikel Jauregizar en el estadio de San Mamés, donde acudieron 40.000 aficionados a ver el encuentro deportivo. Según informa 'La Razón', el equipo vasco sufrió un inicio de partido exigente, ya que hubo un momento donde el el Gol de Venezuela estuvo muy cerca.

Pero Euskadi se sobrepuso y consiguió evitar males mayores en el primer tercio de partido tras avisar primero por medio de Larrazabal y encontrar seguidamente el gol en un remate de Mikel Jauregizar que el cancerbero Contreras sólo pudo seguir con la mirada.

La celebración tras finalizar el partido

Después del pitido final, la grada del estadio del Athletic empezó a cantar "¡Español el que no bote!" y la gran mayoría de los jugadores que representaban a la selección saltaron animados en el terreno de juego para sumarse al cántico. La celebración no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde se Sancet ha sido uno de los más señalados.

"Oihan Sancet es uno de los que más salta con el cántico "español el que no bote". El jugador del Athletic debutó con la Selección Española absoluta en 2023. Antes ya había jugado en las categorías inferiores. Esto decía el día de su debut con España", recuerda un usuario.

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Algunos las comparan con los cánticos de "musulmán el que no bote" que se escucharon en un España-Egipto en Cornellá y que le costaron una sanción a la RFEF. Lo cierto es que no son todos los futbolistas acompañan estos cánticos de "español el que no bote", pero si muchos de ellos como se puede apreciar en los vídeos que han aparecido.