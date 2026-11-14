Matías llegó a su domicilio junto a sus hijos de seis y ocho años cuatro minutos después de que entrasen los ladrones a su casa

Dituro no ha ofrecido detalles de todo lo que se llevaron los ladrones del domicilio

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El portero del Elche, Matías Dituro, ha afirmado que unos encapuchados irrumpieron en su casa para perpetrar un robo en la tarde del jueves 12 de noviembre. El mismo futbolista ha contado todo lo ocurrido a través de las redes sociales "para alertar a los vecinos".

"Ayer, sobre las 20:45, tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien", ha empezado a contar. Tal y como ha asegurado el deportista, los atacantes entraron en la vivienda minutos antes de que la familia regresara a casa.

Solo cuatro minutos después de que entrasen los ladrones, Matías llegó a su domicilio junto a sus hijos de seis y ocho años. "A las 20:49 llegué a casa con mis dos hijos, sin saber que los delincuentes seguían dentro. En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar", ha recalcado. Y esa llamada los salvó.

De haber entrado, habría sorprendido a los ladrones en pleno robo y se podría haber complicado mucho la situación. Lo principal para el futbolista era poner a salvo a sus hijos, por lo que el aviso de Karen Acosta, su pareja, evitó que sus hijos viviesen una escena traumática. Aunque, a pesar del aviso, los niños se enteraron de todo: "Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos".

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"Quiero agradecer de corazón a nuestro vecino por su rápida reacción", afirma el portero

Los ladrones abandonaron la vivienda poco después, huyendo con todo lo robado. Dituro no ha ofrecido detalles de todo lo que se llevaron, ya que esa información la manejan las autoridades para poder trabajar en la investigación sin que se filtren detalles de la misma. Al entrar al domicilio, Matías comprobó que los cacos habían dejado completamente destrozada la vivienda: “Lo material se puede recuperar; la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil”.

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El portero no ha querido terminar el relato sin agradecer a su vecino su rápida intervención: "Quiero agradecer de corazón a nuestro vecino por su rápida reacción y a todas las personas que nos están mostrando su apoyo. Gracias a esa llamada, hoy podemos decir que estamos todos bien. Gracias a todos por su apoyo. Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante".