La Real Sociedad fue la encargada de anunciar pasado 12 de noviembre la buena nueva con un mensaje emotivohttps://www.telecinco.es/noticias/deportes/20261114/matias-dituro-portero-elche-denuncia-robo-sufrio-casa_18_020709849.html

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Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, se ha convertido en padre por segunda vez junto a Ainhoa Larrauri, su pareja desde hace más de una década. El futbolista ha compartido la primera imagen del recién nacido. "Con el corazón lleno", ha escrito el jugador, quien no ha podido contener su emoción.

La Real Sociedad fue la encargada de anunciar pasado 12 de noviembre la buena nueva con un mensaje emotivo: "¡Tenemos nuevo txuri urdin en la familia! Eneko Oyarzabal Larrauri. Zorionak Mikel eta Ainhoa!". Así, también compartió un vídeo en el que se podía ver cómo serigrafiaban una camiseta txuri urdin con el '10', el dorsal de Mikel, y con 'Eneko' escrito junto al número.

La pareja no ha dado muchos detalles de su familia pero sí pudimos ver al hermano mayor junto a sus padres cuando la Selección Española ganó la Eurocopa de 2024.

Eneko es una de las palabras más representativas de la antroponimia en euskera, cuya traducción literal encierra toda una declaración de amor: formado por el posesivo 'ene' ("mío") y el sufijo afectivo o diminutivo '-ko', su significado equivale a "mi pequeño", "mi querido" o "el mío".

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La relación entre Mikel y Ainhoa, una historia que empezó cuando eran adolescentes

Esta no es la primera vez que el futbolista habla de su familia. En el pasado Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, se colocó el balón debajo de la camiseta para anunciar que Ainhoa estaba embarazada de su segundo hijo tras marcar un gol. Un gesto que emocionó especialmente a su pareja, que seguía el partido desde las gradas de Los Ángeles junto a Martín y los padres del futbolista. Después de volver a marcar, Oyarzabal dibujó con los dedos una 'M', la inicial de su hijo mayor.

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La relación entre Mikel y Ainhoa comenzó cuando eran adolescentes y, desde entonces, han crecido juntos. Ambos han mantenido una gran discreción sobre su vida personal. Ella mantiene sus redes sociales privadas y ha aparecido en pocas ocasiones acompañando al futbolista. Ahora, la pareja vive un momento de gran felicidad después de pasar uno de los momentos más duros. En 2022, una grave lesión de rodilla lo mantuvo nueve meses alejado de los terrenos de juego y le impidió disputar el Mundial de Catar.