El futbolista bermellón ha comparecido ante el magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma

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El capitán del RCD Mallorca, Antonio Raíllo, ha declarado este martes en un juzgado de Palma por un presunto delito de coacciones e injurias a su expareja.

El futbolista bermellón ha comparecido ante el magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma también por un presunto delito leve de vejaciones e injurias.

Fuentes jurídicas han explicado que la denuncia fue interpuesta este lunes por su exmujer, quién también ha declarado ante el magistrado. La parte demandante había solicitado una medida de protección pero el magistrado la ha desestimado.

El procedimiento incoado se ha convertido en unas diligencias previas por lo que se inicia así la investigación de la causa que se centra en torno a una conflictividad familiar tras el divorcio.