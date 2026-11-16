Gonzalo Barquilla 16 NOV 2026 - 19:23h.

Abel Núñez, futbolista de las categorías inferiores del FC Ezeiza, falleció este domingo tras un incidente durante un partido

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Abel Núñez, futbolista de las categorías inferiores del FC Ezeiza, equipo de la quinta división argentina, ha muerto después de recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido. El joven sufrió el impacto el pasado jueves 12 de noviembre, cuando disputaba un encuentro frente al Deportivo Muñiz. El balón le golpeó de lleno tras un despeje de un jugador rival y cayó desplomado sobre el terreno de juego, donde recibió las primeras asistencias antes de ser trasladado a un centro médico. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero su evolución no fue favorable y falleció este domingo.

Su muerte ha provocado una profunda conmoción en el fútbol argentino, donde varios equipos y organismos deportivos han trasladado sus condolencias a la familia y a sus compañeros. El FC Ezeiza, donde jugaba al fútbol 11, confirmó la noticia con un emotivo comunicado. También lo hizo Nueva Estrella, equipo de fútbol sala al que también pertenecía el joven, que suspendió toda su jornada deportiva en señal de duelo. La tragedia llega, además, apenas 12 días después de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que falleció tras sufrir un fuerte choque durante el partido contra el FC Andorra.

Los clubes argentinos suspenden sus partidos y despiden al joven futbolista

El FC Ezeiza había informado previamente del delicado estado de salud de Abel Núñez y había explicado que el fuerte golpe en la cabeza había requerido una intervención quirúrgica. La entidad llegó a solicitar una cadena de oración para acompañar al futbolista y a sus familiares durante las horas de incertidumbre. Tras confirmarse su muerte, el club ha difundido un mensaje de despedida en el que lamentó la pérdida de un chico que "tenía toda una vida por delante". "Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", señalan en el comunicado.

También el club Nueva Estrella ha querido despedirse del joven y mostrar su apoyo a sus seres queridos. La entidad, en la que Núñez jugaba al fútbol sala, anunció la suspensión de toda la jornada deportiva prevista para este domingo, incluido el encuentro que tenía que disputar frente a Argentinos Juniors. "Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar", han indicado en sus redes sociales.

Las muestras de cariño se han extendido a otros equipos y entidades del fútbol argentino, que han trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del jugador. La competición de futsal de la Asociación del Fútbol Argentino también se sumó a los mensajes de apoyo, en una jornada marcada por la tristeza.

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Abel Núñez jugaba al fútbol 11 y también al fútbol sala

El joven, jugador de la categoría juvenil, dentro la categoría 2008 según 'La Nación', desarrollaba su actividad deportiva en dos disciplinas. Formaba parte de las categorías inferiores del FC Ezeiza, club al que se había incorporado en 2026, y también integraba desde 2024 la reserva de Nueva Estrella, equipo de fútbol sala que compite en las categorías de la AFA. En el primero de ellos jugaba al fútbol 11 y llevaba el dorsal número 10.

El accidente se produjo durante un encuentro de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la AFA entre el FC Ezeiza y el Deportivo Muñiz. El partido se disputaba en el complejo deportivo del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Según fuentes locales, un defensor despejó el balón con mucha fuerza y este impactó directamente contra la cabeza de Abel, que cayó al césped sin reaccionar. La asistencia médica se produjo sobre el terreno de juego y el encuentro quedó suspendido, al igual que el siguiente partido de Sexta División que debía disputarse en las mismas instalaciones.

La muerte de Abel Núñez vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los deportistas ante episodios graves que pueden producirse durante la práctica deportiva y la importancia de una respuesta médica rápida cuando se produce un impacto de esta naturaleza. La conmoción ha traspasado las fronteras de Argentina y ha vuelto a situar en primer plano la seguridad en el deporte, especialmente en las competiciones de categorías inferiores, donde cientos de jóvenes salen cada semana al terreno de juego con la ilusión de seguir creciendo como futbolistas. Para Abel, su carrera deportiva se ha detenido demasiado pronto, dejando de luto a los dos clubes en los que jugaba y a toda una comunidad que hoy llora su pérdida.