La última cita del Mundial de motociclismo se podrá seguir este domingo 29 de noviembre en Telecinco

Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP por octava vez e iguala a Giacomo Agostini: "Los aficionados y mi gente han creído más en mí que yo mismo"

Compartir







ValenciaEl piloto español Marc Márquez (Ducati) ha anunciado este viernes su retirada del motociclismo durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motociclismo y que se podrá seguir este domingo en Telecinco, y solo una semana después de haber revalidado su título de campeón de MotoGP.

Con un mensaje con carteles en el box del equipo Ducati, el de Cervera desvelaba que ponía fin a una carrera deportiva en la que ha conquistado ocho títulos de la categoría reina, igualando los de Giacomo Agostini, y diez en total, con uno de 125 cc y uno de Moto2.

El anuncio de la retirada de Marc Márquez

"Hablaremos más tarde, pero primero: gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", manifestó en los carteles.