El campeón español optó por anunciar su adiós con una sucesión de carteles escritos a mano, mirando a cámara y sin necesidad de discursos

Eduardo Jordá y el enigma de Bob Dylan: “Con su silencio dice más que todos los charlatanes del mundo juntos”

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La noticia ha sacudido el mundo del motor tanto como la forma de anunciarla. Marc Márquez ha comunicado por sorpresa, justo antes de los entrenamientos del Gran Premio de Valencia, su retirada de MotoGP con una sucesión de carteles escritos a mano, mirando a cámara y sin necesidad de discursos. Una despedida por todo lo alto solo unos días después de proclamarse campeón del mundo por décima vez. Y tan emocional que ha provocado una asociación inmediata en redes sociales con una de las escenas románticas más famosas del cine, la de 'Love Actually'.

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En esa secuencia, Mark -interpretado por Andrew Lincoln- utiliza una serie de cartulinas blancas para declararse en silencio en la puerta de Jiliet, encarnada por Keira Knightley. El resultado se convirtió en un clásico navideño. Cada diciembre vuelve a circular, se recrea, se parodia y se utiliza para declaraciones de amor, felicitaciones, campañas publicitarias y hasta mensajes políticos.

Pero la película de Richard Curtis no inventó este recurso tan eficaz. Lo tomó prestado, de hecho, de un icono de la cultura pop mucho más antiguo, como así reconoció el propio cineasta. Probablemente ni el propio Márquez sepa que detrás de las cartulinas que le han servido para decir adiós está Bob Dylan y un documental que cambió para siempre la historia de los videoclips.

Un callejón londinense

En 1965 Dylan se encontraba en plena gira británica y el cineasta D. A. Pennebaker le seguía con su cámara para rodar 'Dont Look Back'. La secuencia de ese influyente documental que nos interesa se grabó el 8 de mayo de 1965, en un callejón detrás del hotel Savoy de Londres.

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Dylan aparece de pie, con una pila de cartulinas, mientras suena 'Subterranean Homesick Blues'. Va mostrando palabras y frases de la letra, algunas con juegos de palabras, y deja caer los papeles al ritmo de la canción. Detrás, casi como figurantes de una escena improvisada, aparecen Allen Ginsberg y Bob Neuwirth.

La idea, según contó Pennebaker años después, fue del propio Dylan. Se le ocurrió durante uno de sus primeros encuentros con el cineasta y este aceptó encantado. Las cartulinas se prepararon la noche anterior con la ayuda de Joan Baez, Donovan y el propio director. El rodaje fue tan espontáneo y poco planificado que utilizaron una grabadora portátil para reproducir la canción. Empezaron probando en una azotea, pero como el viento se llevaba los carteles terminaron en el callejón.

Aquello no se concibió exactamente como un videoclip en el sentido actual, sino que era la secuencia de apertura del documental. Sin embargo, la fuerza visual de la secuencia hizo que acabara funcionando de forma independiente, como una pieza promocional y artística que anticipaba un lenguaje audiovisual que hoy nos resulta familiar. La imagen de Dylan soltando los papeles, con esa actitud entre desafiante, irónica y despreocupada, se convirtió en una de las estampas más reconocibles de los años 60.

Un clásico de la cultura popular

El recurso ha reaparecido una y otra vez, a veces como homenaje y otras como parodia. Uno de los ejemplos más conocidos fue 'Mediate', de INXS, cuyo videoclip mostraba a los integrantes de la banda sosteniendo cartulinas con palabras de la canción. Más recientemente, la cantante Margo Price recuperaba la fórmula en el videoclip de 'Don't Wake Me Up', con carteles que la acompañan por distintos escenarios.

Es uno de esos recursos que no necesitan grandes explicaciones. Basta con que aparezca una persona, una cámara y un mensaje que se revela poco a poco. Lo hizo Dylan, lo hizo 'Love Actually' y ahora también Márquez en una despedida que quedará ligada para siempre a la historia de MotoGP.