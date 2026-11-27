Un reloj de lujo puede comprarse en una tarde. Una marca inferior a tres horas en maratón exige mucha preparación, disciplina y constancia

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El éxito en Wall Street se ha medido siempre en objetos de lujo muy reconocibles. Un reloj suizo de cinco cifras, un coche deportivo o un traje impecable a medida. Pero entre los altos ejecutivos de las finanzas estadounidenses está ganando terreno otra forma de exhibir estatus. Mucho más discreta a primera vista, aunque -como veremos- no necesariamente más barata: ser capaz de correr una maratón en menos de tres horas.

El cronómetro empieza a competir con el Rolex. Y en determinados círculos financieros ya puede que incluso tenga más valor. Porque completar los 42,195 kilómetros de una maratón, que en sí mismo es un desafío considerable, ya no es suficiente. Hacerlo por debajo de las tres horas exige un nivel de preparación, disciplina y constancia que no está al alcance de la mayoría de los corredores aficionados. Y te inscribe en un grupo exclusivo. En el maratón de Nueva York de 2025, por ejemplo, 2.396 corredores terminaron por debajo de ese umbral, entre los 59.226 que completaron la prueba. Es decir, aproximadamente un 4%.

La tendencia ha llamado la atención de 'Bloomberg', que el año pasado publicó un reportaje sobre cómo los profesionales más acomodados de Wall Street están invirtiendo cantidades muy importantes de dinero para mejorar sus marcas.

Se trata de demostrar que, además de dirigir operaciones millonarias, cerrar acuerdos y gestionar equipos, uno es capaz de levantarse a primerísima hora, completar entrenamientos extenuantes y mantener una disciplina casi militar durante meses. En otras palabras, el lujo ya no consiste únicamente en lo que puedes comprar. También en lo que eres capaz de conseguir con tu cuerpo.

El running como inversión millonaria

Uno de los ejemplos más reveladores es el de Munir Nanji, responsable de Citi para Europa central. Su historia, recogida en el mencionado artículo de Bloomberg, demuestra hasta dónde puede llegar esta nueva forma de consumo deportivo entre los ejecutivos de alto nivel.

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Nanji empezó a correr hace aproximadamente seis años, cuando rondaba los 50. Hasta entonces, su vida como banquero de inversión en Asia había estado marcada por los excesos alimentarios, el alcohol y los constantes desplazamientos en avión. Decidió cambiar de hábitos y lo que comenzó como una forma de recuperar la salud terminó convirtiéndose en una auténtica obsesión.

Desde entonces ha desembolsado decenas de miles de dólares en su preparación. La factura incluye cientos de sesiones con entrenadores personales, análisis sanguíneos periódicos, innumerables tratamientos de masaje y hasta tres horas diarias de entrenamiento. El resultado ha ido mucho más allá de correr una buena maratón, llegando a conseguir plaza en el equipo checo de ultramaratón.

El running se ha vendido tradicionalmente como uno de los deportes más democráticos que existen. Basta con unas zapatillas y un camino para empezar. Pero cuando hablamos de casos como el de Nanji esa sencillez desaparece. Bloomberg describe un ecosistema en el que aparecen cintas de correr de hasta 10.000 dólares, saunas, suplementos, entrenadores que graban las sesiones para analizar la técnica, cámaras de oxígeno instaladas en viviendas, cubrecolchones climatizados, cocineros personales y especialistas en nutrición. Algunos corredores recurren a tratamientos de ondas de choque o a infusiones intravenosas.

Es un lujo menos evidente que un Ferrari aparcado delante de la oficina, pero igualmente revelador de la capacidad económica de quien puede permitírselo.

Hay otra cuestión que tiene que ver con el autocontrol, la capacidad de sacrificio, la planificación y la perseverancia, cualidades especialmente apreciadas en el mundo financiero. Un reloj de lujo puede comprarse en una tarde. Una marca inferior a tres horas en maratón no. Para conseguirla hay que correr los 42 kilómetros a un ritmo medio aproximado de 4 minutos y 16 segundos por kilómetro. Y mantenerlo hasta la meta.

Se necesita una preparación prolongada, con un volumen elevado de kilómetros, sesiones de calidad, tiradas largas, trabajo de fuerza, descanso y una alimentación cuidadosamente planificada. El entrenamiento debe integrarse en la vida cotidiana durante meses, a menudo mientras se mantiene una agenda profesional extraordinariamente exigente. Eso es precisamente lo que comunica una marca sub-3: la capacidad de trabajar durante mucho tiempo por un objetivo cuyo resultado no está garantizado.

¿Las empresas dirigidas por maratonistas valen más?

La asociación entre correr maratones y el éxito empresarial no se queda en una cuestión de imagen. También ha despertado el interés de los investigadores en dirección de empresas y comportamiento organizativo.

Uno de los trabajos más citados es 'CEO Fitness Matter?', de los investigadores alemanes Henning Limbach y Florian Sonnenburg, que examinaba la relación entre la condición física de los altos ejecutivos y el valor de las compañías que dirigían. Para ello cruzaron los registros de participación en maratones con los datos de las empresas del índice S&P 1500.

Concluyeron que las compañías dirigidas por CEO que habían terminado una maratón presentaban un valor empresarial entre un 4% y un 10% superior, dependiendo de las especificaciones del análisis. La revista 'Runner's World' popularizó el resultado señalando que, en determinados grupos de directivos, la diferencia podía situarse entre el 8% y el 10%.

La idea de fondo resulta atractiva para el mundo corporativo. Un ejecutivo capaz de preparar una maratón durante meses podría estar demostrando algunas de las cualidades que necesita para dirigir una compañía. Paciencia, constancia, tolerancia a la frustración y capacidad para mantener un rumbo a largo plazo. No es extraño que esa asociación haya terminado convirtiendo la marca deportiva en una forma de capital reputacional.

El desplazamiento de los símbolos tradicionales de lujo tampoco significa que los relojes, los coches deportivos o la ropa de diseñador hayan perdido su atractivo. Siguen siendo importantes, pero su capacidad para distinguir socialmente a una persona se ha transformado. La marca en una maratón es hoy una especie de credencial dentro de una comunidad de profesionales que reconocen inmediatamente lo que cuesta conseguirla.