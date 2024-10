Las dos excepciones por las que la DGT no te multará al llevar la ITV caducada

Cada cierto tiempo el calendario nos ‘pega un toque’, y el motivo no es otro que la revisión obligatoria de nuestro coche. Todos los vehículos matriculados en España deben pasarla para garantizar que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad vial y de control de emisiones contaminantes. Fecha en rojo en la agenda. No hay más que seguir algunos consejos para pasarla con nota.