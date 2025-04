Por otra parte, no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración. Como norma general, quienes hayan percibido ingresos de un solo pagador por debajo de los 22.000 euros brutos anuales no están obligados a declarar, salvo que deseen acceder a devoluciones o aplicar deducciones específicas. Sin embargo, si se han tenido dos o más pagadores y los ingresos superan los 15.000 euros (con más de 1.500 euros procedentes del segundo pagador), sí es obligatorio declarar.

El caso más paradigmático es el de los trabajadores por cuenta ajena con rentas medias. Muchos de ellos han sufrido retenciones más elevadas de lo necesario, especialmente si no actualizaron sus datos personales o familiares con su empresa. Estas situaciones son comunes en casos de cambios de estado civil, nacimientos, discapacidad de familiares o adopción de hijos. Cuando tales circunstancias no se comunican adecuadamente, la empresa no puede ajustar las retenciones conforme a las bonificaciones previstas en el IRPF, lo que da lugar a un exceso que luego Hacienda corrige vía devolución.