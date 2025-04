Esos, sin embargo, son los grandes datos, pero las pequeñas empresas también han sufrido pérdidas, que incluso todavía no han podido contabilizar. "No fue un día de suerte para nadie".

"Entre no ventas y tirar productos unos 1500 o 2000 euros", ha explicado este pequeño emprendedor. "Unos 2000 euros porque se paralizó todo", ha asegurado.

Encontramos ópticas en las que no se pudo ver nada; dentistas con el tratamiento interrumpido, peluquerías, heladerías. "No se podía hace nada" y en algunas heladerías lo que se derritieron fueron los precios, la opción de este pequeño empresario para no perder todo el producto: "Tuvimos que dejarlos más baratos".