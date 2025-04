Pedro Sánchez , ha vuelto a comparecer públicamente tras el apagón eléctrico sufrido durante el día de ayer, 28 de abril, en toda España. Los cortes de luz, que también afectaron a Portugal y el sur de Francia, provocaron el caos, con situaciones insólitas que obligaron al Ejecutivo a activar el nivel 3 de emergencia en varias comunidades para la gestión de la crisis. Hoy, tras todos los estragos, se ha "normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular", aunque "aún hay varios puntos del país" con afectaciones en distintos servicios, como el ferroviario. "España superó ayer una durísima prueba", ha dicho el presidente del Gobierno, que advierte que "evidentemente, la crisis no ha terminado " y trabajan para llegar a las causas que originaron el apagón, insistiendo en que aún no hay "pruebas concluyentes".

"Quisiera garantizar que no vamos a bajar la guardia. Los protocolos de emergencia siguen activados y y la crisis de electricidad sigue declarada. La UME va a seguir prestando apoyo en los municipios que lo necesiten y el Gobierno ha tomado la decisión, hoy, en el Consejo de Ministros, de tomar en firme un acuerdo para liberar tres días de reservas petrolíferas para los grupos electrógenos que puedan necesitarse, como pueden ser los servicios hospitalarios. Ahora mismo no tenemos esa necesidad, pero lo que estamos haciendo es anticiparnos ante situaciones adversas, si es que se produjeran, que esperemos que no", ha dicho.