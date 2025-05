Las oficinas quieren acabar con el papel: "Toda empresa que no esté digitalizada va a desaparecer"

En España se consumen cada año más de siete millones de toneladas de papel

En España se consumen cada año más de siete millones de toneladas de papel. Muchas empresas apuestan por reducirlo mediante la digitalización de documentos. Esto puede puede conseguir una rebaja de hasta un 85%. En una compañía de 100 empleados, una gestión racional supone ahorrar hasta 300 folios al día, además de una notable reducción de costes.

Con más de seis millones de toneladas de producción de papel y cartón, la digitalización es crucial. "No se puede estar en una era digital trabajando como antes. Toda empresa que no esté digitalizada en un espacio corto va a desaparecer porque no va a ser competitiva", explica Miguel Aparisi, CEO de Soluciones Documentales Avanzadas.

Lo saben, sobre todo, los pequeños empresarios, ahogados entre facturas, contratos, expedientes y carpetas. "Una pyme puede manejar, tranquilamente, entre 50 y 100 mil documentos". Una cantidad inabarcable, que este empresa hace desaparecer, convirtiéndola en simples archivos.

Trabajar de una forma más "segura y eficiente"

"Que pierdan el miedo y la resistencia al cambio porque van a trabajar de una forma más segura y más eficiente", añade Aparisi.

En ese proceso, lleva años la empresa catalana Molins. "La digitalización es clave para optimizar los procesos, eliminando papel, eliminando eficiencias y resultando todo más sencillo", señala Javier Sueiras, responsable de Información CIO Molins.

Aunque ahora no hay ningún papel sobre las mesas, se generaba medio millón de folios al año. "¿Qué pasaba con el papel? Se rompía, se doblaba, se perdía y eso generaba eficiencias", explica, Angels Farré, responsable de Marketing de Molins.

El albarán digital

Hasta que implantaron el albarán digital. "Lo envía directamente al cliente. Es más fácil y no se pierde por el camino", cuenta un trabajador. Las papeleras se han reconvertido en paragüeros. Las tarjetas de visita tienen un QR para añadir los contactos directamente en el móvil. Avanzando hacia un mundo digital con, cada vez, menos papel.