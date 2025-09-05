Objetivo la carne de cerdo, entre cuyos principales proveedores figura España

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este viernes que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta el 62,4 % a una serie de productos porcinos y derivados procedentes de la Unión Europea (UE), en el marco de una investigación ‘antidumping’ en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos chinos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas, mientras que, para las que lo hagan, el arancel será de un 20 %, excepto si han sido tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6 % de la española Litera Meat al 32,7 % de la holandesa Vion.

Competencia desleal

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de firmas europeas que estaría "causando daños" al sector chino.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.