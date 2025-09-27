El argumento principal de las agencias para elevar la nota a España es que se ha avanzado hacia un modelo económico más equilibrado

"Servirá para atraer a muchos más inversores a nuestras emisiones, es un impulso para la demanda de deuda pública", dice Cuerpo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la subida de la nota de España por parte de las tres agencias de calificación más importantes, en el plazo de dos semanas, supone un "triplete insólito" que visibiliza la confianza en la economía española.

"Hemos alcanzado una calificación A en todas las agencias de rating", ha señalado Cuerpo en un vídeo remitido a los medios, en referencia a la vuelta a la parte alta de la escala de calificaciones de las tres agencias, un nivel que se había perdido durante los años de la crisis financiera.

Ahorro en la factura de intereses

"Esto servirá para atraer a muchos más inversores a nuestras emisiones de deuda, es decir, es un impulso para la demanda de deuda pública y eso se traduce en un ahorro en la factura de intereses que pagamos, del que también se benefician nuestras empresas", ha añadido el ministro.

A su juicio, el argumento principal de las agencias internacionales para elevar la nota a España es que se ha avanzado hacia un modelo económico más equilibrado, de forma que se crece mientras se genera empleo a un ritmo récord y mejora la productividad.