Marisa Arellano 18 OCT 2025 - 22:41h.

Verifactu el sistema que obliga a autónomos y a empresas a tener programas de facturación electrónica homologados por la Agencia Tributaria

Quedan menos de dos meses. En enero entrará en vigor la obligatoriedad de cumplir con el reglamento de Verifactu, un sistema que obliga a autónomos y a empresas a tener programas de facturación electrónica homologados por la Agencia Tributaria. Con esto, Hacienda puede verificar cada factura.

El objetivo es agilizar el control y evitar fraudes. Para los autónomos, el plazo se extiende hasta julio.

Se verifica la factura y se guarda toda su trazabilidad

Las empresas que venden o crean programas de facturación han tenido que actualizarse ya en julio y sólo pueden comercializar programas certificados por la Agencia Tributaria.

De esta manera cada factura tendrá un código QR, como un ADN que verifica la factura y guarda toda su trazabilidad, desde el origen a las rectificaciones que haya podido sufrir.

La entrada en vigor de esta norma no supone ningún cambio en la tributación y sólo obliga a aquellas empresas y autónomos, que ya estén usando sistemas informáticos de facturación.

Quedan exentos, por tener un régimen especial, el sector agrario y ganadero, así como los profesionales que usen programas no automatizados, como Word y Excell, siempre que funcionen a modo de listado, sin que se pueda realizar ninguna operación sobre ellos.

Aunque expertos del sector creen que es el aperitivo de una legislación que avanzará hacia lo digital, en el que todas las facturas deban estar verificadas. Como ocurre ya en el País Vasco, con ticketby, que solo exonera a los autónomos mayores de 62 años.