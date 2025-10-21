El nuevo tratamiento para la obesidad y la diabetes se encuentra en una fase avanzada de desarrollo clínico

Roche y Rovi han alcanzado un acuerdo para fabricar en España un nuevo tratamiento para la obesidad y la diabetes que se encuentra en una fase avanzada de desarrollo clínico y que comercializará en todo el mundo, con el cual se generará además un impacto económico en el país de más de 2.000 millones de euros.

Los directores ejecutivos de ambas compañías, Thomas Schinecker por parte de Roche, y Juan López-Belmonte, de Rovi, han dado cuenta este lunes de esta iniciativa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro que han mantenido en el Palacio de la Moncloa.

Confianza en las capacidades industriales y científicas españolas

El acuerdo que firmarán en los próximos días "creará empleo cualificado e impulsará la capacidad de España en el ámbito de la innovación biomédica, además de generar un impacto económico en el país de más de 2.000 millones de euros", subraya Moncloa en una nota de prensa.

La decisión de producir esta molécula en España, según añade Roche, "subraya la confianza en las capacidades industriales y científicas españolas y sitúa al país a la vanguardia en el desarrollo de tratamientos innovadores de próxima generación".

También fortalece la posición de nuestro país "como centro estratégico para la innovación, la producción y la exportación de terapias avanzadas, tanto en Europa como a nivel mundial".

La alianza de ambas compañías, añade, abrirá oportunidades de crecimiento industrial y exportación, "fortaleciendo la posición de España en la fabricación farmacéutica de alto valor añadido", y genera "un efecto multiplicador" en la economía nacional a través de la creación de "empleos cualificados, la transferencia de conocimiento y tecnología, y el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo".

Para el CEO de Roche, esta colaboración con una de las principales compañías farmacéuticas españolas fortalece la posición de España como "centro estratégico para la innovación, la producción y la exportación de las terapias avanzadas" de sus laboratorios dentro de Europa y a nivel mundial, además de que garantiza el futuro suministro de nuestras nuevas terapias para combatir enfermedades con una enorme prevalencia e impacto entre la población.