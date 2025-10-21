España es partidaria de ejecutar medidas desde el ámbito comunitario para acabar con la crisis de la vivienda

Carlos Franganillo analiza las claves de la crisis de vivienda en España esta noche a las 21.00h en Informativos Telecinco

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá en la reunión del Consejo Europeo desplegar financiación para combatir la crisis de la vivienda. Será la primera vez que se aborde este asunto en la UE. El Ejecutivo celebra que se vaya a tratar uno de los problemas que más preocupa a la sociedad y agradece al presidente del CE, António Costa, que haya elevado el debate a los líderes de la UE.

España es partidaria de ejecutar medidas desde el ámbito comunitario, aunque se trata de un debate general para marcar la posición de la UE. En cuanto a la financiación, el Gobierno cree que hay dos opciones: una a través de fondos que se incluyan en los presupuestos nacionales y otra a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside la exvicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.

Moncloa, a favor de las regulaciones europeas en la vivienda

El Gobierno señala que en el presupuesto europeo no hay un apartado dedicado a la vivienda y lo que se intenta es que haya fondos para vivienda en planes nacionales. Pero recalcan que habrá financiación para esta materia. El otro bloque para mejorar este problema pasa por la regulación.

En Moncloa piensan que las instituciones comunitarias pueden impulsar regulaciones europeas en materias específicas como, por ejemplo, la especulación de los pisos de alquiler turístico o desarrollar la idea de zonas tensionadas.

PUEDE INTERESARTE Medio millón de hogares se enfrentan al pánico de renovar el alquiler

Bruselas, dispuesta a abordar "la crisis social"

El Ejecutivo de Sánchez resalta la importancia de tener el respaldo de la UE, ya que es una problemática que afecta a todo el continente. La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, ya trabaja en un Plan Europeo de Vivienda Asequible que espera presentar a final de este año 2025. Ahí se planteará una revisión sobre las ayudas estatales para permitir el apoyo a la vivienda y facilitar las nuevas construcciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bruselas también propondrá una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo. Von der Leyen ya anunció en septiembre que convocará a los líderes europeos a una cumbre dedicada a la vivienda para abordar “la crisis social”.