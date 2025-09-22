Medio millón de hogares se enfrentan al pánico de renovar el alquiler

De media se pagan unos 1.700 euros en ciudades como Madrid o Barcelona.

¿Te suben el alquiler? Lo que el casero debe informar, con cuánto tiempo de antelación y el máximo permitido

Compartir







El precio del alquiler ha subido un 30% en los últimos cinco años. De media se pagan unos 1.700 euros en ciudades como Madrid o Barcelona. Con estos precios, imaginen cómo está el medio millón de familias que tienen que renovar su contrato a final de año. Este es el ránking de precios de media, según enalquiler.com

Barcelona

2.776 €

Palma de Mallorca

2.765 €

Madrid

2.489 €

Donostia-San Sebastian

1.752 €

Valencia

1.714 €

Vitoria-Gasteiz

1.694 €

Bilbao

1.684 €

Girona

1.511 €

Málaga

1.503 €

Alacant / Alicante

1.454 €

Santa Cruz de Tenerife

1.444 €

Las Palmas de Gran Canaria

1.330 €

Pamplona / Iruña

1.283 €

Zamora

1.221 €

Sevilla

1.211 €

Toledo

1.201 €

Segovia

1.193 €

Santander

1.097 €

Zaragoza

1.061 €

Albacete

1.059 €

A Coruña

1.031 €

Cádiz

1.001 €

Granada

970 €

Murcia

961 €

Valladolid

954 €

Castellón / Castelló

951 €

Oviedo

923 €

Salamanca

912 €

Guadalajara

902 €

Burgos

885 €

Pontevedra

883 €

Almería

867 €

Tarragona

844 €

Lugo

834 €

Huesca

831 €

Logroño

821 €

Córdoba

797 €

Cáceres

791 €

León

788 €

Badajoz

785 €

Cuenca

772 €

Huelva

757 €

Ourense

738 €

Ávila

729 €

Lleida

718 €

Ciudad Real

665 €

Jaén

589 €

Palencia

584 €

Pese a las ayudas al alquiler y la compra, los precios están imposibles. Los expertos piden ya construir. Informativos Telecinco realizó un especial sobre vivienda en el que se desgranaban las claves de esta crisis de difícil solución sin un pacto de estado. El resumen presenta a una generación mutilada en su futuro y que ya siente que vive peor que sus padres. +

PUEDE INTERESARTE Cómo funciona el alquiler con opción de compra: gastos ocultos y ejemplos

En la última década, el precio del alquiler ha aumentado un 60% y el de compra cerca de un 50%, mientras que los ingresos familiares solo han crecido un 35%. Esta descompensación, sumada a la escasa oferta —con apenas 90.000 viviendas construidas al año frente a los 200.000 nuevos hogares que se forman—, ha empujado a los jóvenes a retrasar su emancipación, compartiendo pisos durante años o resignándose a vivir con sus padres. Solo el 15% logra independizarse y muchos ven la compra de una vivienda como un sueño inalcanzable.

PUEDE INTERESARTE Cómo evitar que te suban el alquiler: derechos y consejos legales

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre los factores que agravan esta situación destaca la inversión en vivienda turística, considerada más rentable por los inversores. Además, la compra de inmuebles por parte de extranjeros en ciertas zonas eleva aún más los precios.

Ejemplos vitales son los de Albert que, tras 27 años viviendo en su piso, ha visto cómo los herederos del dueño del bloque -que mantuvo los precios asequibles- decidieron venderlo a un fondo de inversión. Hay 14 familias que esperan la renovación. Y ya dos de ellas saben que no van a renovar. Es el caso de Lola, a la que apoya toda su comunidad de vecinos. No entiende cómo se puede echar a alguien de un alquiler sin motivo ninguno. La ley de la oferta y la demanda más despiadada se impone hoy en un mercado salvaje.