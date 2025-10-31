El gasto total de turistas también alcanzó máximos con los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre

Tan solo en el mes de septiembre llegaron a España cerca de 9,7 millones de turistas internacionales

Compartir







En lo que va de año, el número de turistas que visitaron España ha aumentado un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024, hasta rozar los 76,5 millones, la cifra más elevada según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de turistas también alcanzó máximos con los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los principales países emisores

Los principales países emisores han sido Reino Unido, con cerca de 15, millones y un aumento del 4%, Francia, con más de 10,2 millones y una bajada del 0,1%, y Alemania, con cerca de 9,5 millones, un 1,4% más.

Entre enero y septiembre, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, con un 18% del total. Le siguieron Alemania (11,7%) y Francia (8,9%).

9,7 millones de turistas tan solo en septiembre

Tan solo en el mes de septiembre llegaron a España cerca de 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8% más que el mismo mes de 2024 y la cifra más elevada para este mes históricamente hablando. Estos casi 9,7 millones de turistas internacionales gastaron 13.364 millones de euros, un 6% más y también cifra récord para este mes.