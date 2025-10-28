Sara Lago 28 OCT 2025 - 02:00h.

La subida de tarifas y la competencia entre hoteles y viviendas turísticas convierten al alojarse en Vigo entre noviembre y enero en un reto para los viajeros

Entre mediados de noviembre y Nochevieja, apenas queda libre un 10 % del alojamiento para fines de semana

VigoLa demanda de alojamiento en Vigo entre la segunda quincena de noviembre y Nochevieja ronda el lleno absoluto: más del 90 % de los hoteles y viviendas turísticas ya están reservados para los fines de semana en ese periodo, lo que convierte buscar habitación en una auténtica odisea. Además, el precio mínimo disponible ronda los 100 euros la noche, reflejo del tirón que experimenta la ciudad en estas fechas.

En un año que ha dejado sensaciones agridulces para el sector hotelero vigués, pese a que se mantienen cifras similares respecto al año pasado, se observa una caída en el número de noches contratadas. A la espera de obtener datos consolidados sobre las viviendas de uso turístico (VUT), la ciudad se prepara para su segunda temporada alta entre mediados de noviembre y principios de enero, con perspectivas muy optimistas, siempre supeditadas a la meteorología.

Sin antelación es prácticamente imposible pernoctar en Vigo

Según un análisis realizado a través del portal especializado en alojamientos Booking.com, una búsqueda de alojamiento para dos personas entre sábado y domingo revela que, para todos los fines de semana entre la segunda quincena de noviembre y Nochevieja, ya están reservadas más del 90 % de los alojamientos ofertados, tanto hoteles como viviendas turísticas.

En concreto, el último fin de semana de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y con la decoración navideña ya en pleno funcionamiento, aumenta aún más el número de reservas: el 96 % de la oferta ya estaba reservada, dejando tan solo una veintena de alojamientos disponibles, con precios que arrancaban en los 105 euros por noche. Y para el primer fin de semana marcado como posible fecha del encendido oficial del alumbrado navideño, 22-23 de noviembre, apenas el 9 % de la oferta de alojamiento en la ciudad permanecía libre.

El sector hotelero de Vigo ha visto cómo diciembre se consolida como uno de los mejores meses del año. En 2024 los hoteles de la ciudad alcanzaron una ocupación del 82% en ese mes, unos de los mejores datos de la historia para la ciudad. Esto refleja la tendencia de que Vigo no solo atrae turistas en épocas tradicionales como el verano, sino que su estrategia de iluminación, ambientación navideña y actividades complementarias transforman la ciudad en un destino obligado durante las fiestas.

Los precios por noche son cada vez más elevados

El efecto directo de esta altísima ocupación es que las tarifas han subido: las pocas habitaciones que quedan libres se encuentran desde los 100 euros por noche o más. En un contexto donde hoteles y viviendas turísticas rivalizan por el espacio disponible y la demanda es tan elevada, planificar con antelación se vuelve imprescindible para el viajero. Vigo confirma que sus semanas navideñas se han convertido en una mini temporada alta anticipada, y quienes aspiran a dormir allí durante los fines de semana entre noviembre y enero deberán actuar con rapidez o resignarse a quedar sin alojamiento.