Celia Molina 26 OCT 2025 - 18:00h.

Lonely Planet, referente global en el mundo de los viajes, ha publicado su lista con los 25 mejores destinos para el año que viene

Quedan pocos meses para que comience un nuevo año y, para hacer las delicias de los más aventureros, Lonely Planet, referente global en el mundo de los viajes, ha publicado su lista con los 25 mejores destinos para viajar en 2026. Cada destino de Best in Travel 2026 refleja experiencias personales de su extensa comunidad global de colaboradores, equipo interno y socios editoriales. Después de un exhaustivo trabajo, han seleccionado 25 lugares y 25 experiencias imprescindibles para el año que viene.

La lista de excursiones incluye todo tipo de propuestas como colaborar como científico aficionado en el Amazonas, hospedarse en Volcano House del National Park, de Hawai, avistar ballenas en Azores u observar las estrellas en Wairarapa, Nueva Zelanda. En cuanto a los destinos de viaje, se incluye (orgullosa) la provincia andaluza de Cádiz, donde los visitantes no sólo podrán disfrutar de la belleza de su ciudad, sino también de sus maravillosos municipios, como Conil, Barbate o Jerez de la Frontera. El resto, es un recorrido completo por las joyas turísticas que guarda cada continente.

Desde las cordilleras de Australia a la universitaria Utrech

Best in Travel 2026 también ofrece nuevas razones para visitar clásicos de siempre como Phuket, Ciudad de México o Irlanda. Y para lo más atrevidos, la lista de sus mejores destinos (que se muestra con fotos y vídeos representativos) recomienda lugares exóticos como:

Botsuana

Perú

Jeju-do, Corea del Sur

Montes Ikara-Flinders y el outback, Australia del Sur

Cádiz, España

Liberdade, São Paulo, Brasil

Cerdeña, Italia

Theodore Roosevelt National Park, EE. UU.

Reunión

Túnez

Barbados

Islas Salomón

Maine, EE UU

Ciudad de México, México

Tipperary, Irlanda

Quetzaltenango (Xela), Guatemala

Jaffna, Sri Lanka

Phuket, Tailandia

Utrecht, Países Bajos

Cartagena de Indias, Colombia

Finlandia

Quy Nho’n, Vietnam

Columbia Británica, Canadá

Siem Reap, Camboya

Isla Norte, Nueva Zelanda

Alojarse en un vagón de tren o navegar por el Mekong

Los que quieran hacer de su viaje toda una experiencia personal, deberían apuntarse a los múltiples planes que también enumera la agencia: hacer senderismo y acampada libre en Tayikistán, una visita gastronómica cultural en casco antiguo de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, alojarse en un vagón de tren en el Kruger National Plark, Sudáfrica, visitar la casa de Eileen Gray, sur de Francia, pasar la noche en un ryokan, Japón o seguir a los elefantes del desierto de Namibia.

También pueden buscar jaguares en los humedales en Iberá, Argentina, asistir a un combate de cholitas voladoras, Bolivia, hacer rafting por los rápidos del río Colorado, Gran Cañón, EE UU , explorar el Bathing Trail, Victoria, Australia, navegar por el río Mekong, Vietnam y Camboya, montar a caballo en los Andes, Ecuador , una ruta criolla a caballo, Luisiana, EE UU, hacer un circuito gastronómico en Kerala, India o asistir a un partido de la Premier League, Inglaterra.