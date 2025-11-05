Los Rubiralta son propietarios de la multinacional sanitaria de instrumentos de diagnóstico clínico Werfen

La lista de los más ricos de España de 'Forbes' suele presentar pocas novedades cada año. En 2025 vuelve a estar dominada por los habituales Amancio Ortega, Juan Roig, Marta Ortega o la familia Puig, pero en este exclusivo club de grandes fortunas del país se han incorporado una docena de nuevos nombres. Y entre esas novedades destacan cuatro miembros de una discreta saga de empresarios catalanes, los Rubiralta Giralt, una familia desconocida para el gran público en España.

La familia Ortega mantiene su hegemonía indiscutible con 120.000 millones de euros, una fortuna tan descomunal que supera la suma de las cincuenta familias siguientes. Por detrás, la familia Del Pino Calvo-Sotelo asciende hasta los 16.200 millones de euros, mientras que la familia Roig, dueña de Mercadona, ocupa el tercer escalón del podio con 14.400 millones de euros. Sin embargo, en el top 10 se han colado por sorpresa los Rubiralta, con 4.600 millones.

Concretamente, el mayor ascenso en el ranking individual lo protagoniza Jordi Rubiralta, propietario de la multinacional sanitaria de instrumentos de diagnóstico clínico Werfen, quien sube del puesto 89 al 43, debido al crecimiento sólido de la firma, especialmente en el último año. Pero sus hermanos José Luis, Marc y Xavier Rubiralta, que también están en el consejo de administración, entran directamente en los puestos intermedios de la lista (48, 49 y 50), con un patrimonio individual de 1.100 millones cada uno.

El grupo facturó 2.184 millones de euros en 2024 -un4% más que en el ejercicio anterior- con un beneficio neto de 170 millones, consolidándose como uno de los grandes referentes mundiales en el sector del diagnóstico médico, con un perfil tecnológico y científico de primer nivel. Sus equipos e instrumentos se utilizan a diario en hospitales y laboratorios clínicos de todo el mundo para áreas clave como la coagulación, las transfusiones, la autoinmunidad, los trasplantes y los cuidados intensivos.

De Celsa a Werfen

Los orígenes de esta fortuna familiar se remontan a los años 60 del siglo pasado, cuando los hermanos ya fallecidos Francisco y José María Rubiralta, nativos de Manresa, crearon la compañía Celsa, una de las referentes en Europa en el sector del acero. En 1996 compraron Izasa, especializada en la distribución de material técnico hospitalario, embrión de lo que hoy conocemos como Werfen. El binomio Celsa-Werfen se erigió en uno de los mayores grupos industriales de Cataluña hasta 2006.

Ese año el imperio se dividió en dos. Francesc Rubiralta Rubió, hijo mayor de Francisco, acometió la adquisición de la a compañía finlandesa de acero Fundia, y decidió no contar con José María, lo que derivó en una crisis sin precedentes en el clan. Este último decidió vender su participación en Celsa a Francisco, quedándose a cambio con la propiedad total de Werfen, mientras que Francisco pasó a controlar íntegramente Celsa.

Hermanos de negocios

Hoy los Rubiralta Rubió ya no tienen Celsa, perdida en otoño de 2023 por la vía judicial tras librar una dura batalla con sus acreedores, pero Werfen va como un tiro comandada por los Rubiralta Giralt. El crecimiento del imperio ha permitido al clan entrar en la lista de los 100 más ricos de España, aunque a diferencia de otros millonarios catalanes, ellos no se prodigan en público y evitan participar en determinados cenáculos empresariales. En concreto, el primero que aparece es el primogénito Jordi (1.200 millones de euros), como presidente del family office Yukon Capital, diversificando inversiones más allá del negocio familiar con participaciones en inmobiliario y empresas cotizadas como Fluidra.

Su hermano José Luis participa activamente en la gestión desde que heredaran el negocio tras el fallecimiento de su padre José María en 2012, apostando además por capital riesgo a través de patrimoniales como Monterri Investment. Marc, presidente de Werfen desde 2019, ha sido el arquitecto del crecimiento internacional del grupo al capitanear adquisición estratégica de Immucor, que potenció significativamente su capacidad tecnológica. Y Xavier ejerce como director en Werfen, enfocado especialmente en inversiones externas y liderando apuestas por start-ups sanitarias vinculadas al diagnóstico.