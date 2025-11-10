Javier Villanueva 10 NOV 2025 - 21:35h.

El consumo total en España es de 7.000 millones de huevos al año

Las gallinas ya no estarán en libertad para prevenir la gripe aviar: así afectará a la producción de huevos

Desde hoy, está prohibido criar gallinas al aire libre en zonas de riesgo de gripe aviar. Todas están confinadas, sin posibilidad de salir al campo, para evitar cualquier contacto con aves silvestres que puedan portar el virus. La medida intenta evitar que se propague en un momento de gran riesgo. Coinciden el descenso de temperaturas, numerosos focos activos en Europa y el paso de aves migratorias.

El confinamiento para sortear los contagios no durará mucho, según los expertos. Pero se teme que esta medida pueda repercutir de alguna manera en el precio del pollo o de los huevos, que ha aumentado en los últimos meses. No hay que perder de vista que los huevos son uno de los alimentos básicos de nuestra dieta.

En España se consumen 143 huevos de media al año por persona

Para que se hagan una idea, en España se consumen 143 huevos de media al año por persona. O lo que es lo mismo, el consumo total en España es de 7.000 millones de huevos al año, según la patronal del sector. Hay que tener en cuenta que la población total del mundo es de 8.000 millones de personas.

Su consumo se ha incrementado notablemente: 420 millones de kilos al año y con medias semanales impensables hace décadas. Más de la mitad de los consumidores ve beneficios en la ingesta de huevos. Las redes sociales también colaboran y lo asocian a nutrición saludable, ganar músculo o perder grasa.

Es el alimento que más se ha encarecido desde enero

Aunque los expertos recomiendan una ingesta responsable. “No es lo mismo un deportista que una persona mayor, que alguien que ha tenido una patología cardiovascular”, sostiene el nutricionista Santiago Groba. La producción de las 50 millones de gallinas ponedoras en España no es capaz de satisfacer una demanda tensionada.

Un sector en reconversión con cada vez más granjas al aire libre. Y por eso es el alimento de la cesta de la compra que más ha subido desde enero. En España, el sector factura al año más de 1.300 millones de euros.