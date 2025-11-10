El contagio del virus, que ya alcanza 14 focos en España, está obligando a sacrificar multitud de animales

El precio del huevo se dispara un 50% en 2025 por los efectos de la gripe aviar: "Hay que tener gallinas en el jardín"

La gripe aviar y sus contagios continúan en aumento y en España, a partir de hoy, lunes 10 de noviembre, entran en vigor las medidas adicionales de refuerzo anunciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prevenir la propagación del virus. Entre ellas, a partir de hoy, se prohíbe criar cualquier tipo de ave de corral al aire libre.

Según el nuevo protocolo dictado, las aves deberán estar en un espacio cerrado, que no permita la entrada de otros pájaros, evitando en especial el contacto absoluto con aves silvestres a través de los recipientes de agua y alimentación; una disposición especial para reducir el contagio del virus, que ya alcanza 14 focos en España y que está obligando a sacrificar multitud de animales. Solo en el foco registrado en Olmedo, Valladolid, se han tenido que sacrificar dos millones de aves.

La gripe aviar dispara los precios del huevo

A medida en que la situación escala, con la influenza aviar extendiéndose fuera y dentro de España, su impacto se traslada también a los mercados. El año pasado el huevo fue el alimento más consumido en España: 420 millones de kilos, casi un huevo diario por hogar. Y este año entre enero y septiembre se consolida como el que más se encarece: un 16%, concretamente.

Como ejemplo, la docena de huevos XL en supermercado ronda ya los 5 euros. Y detrás de esta subida del precio está, entre otros factores, la aparición de la gripe aviar.

En los primeros meses del año el norte de Europa y Estados Unidos sacrificaron más de 150.000 millones de aves y los huevos tenían que llegar de otros mercados. España, tercer productor de huevos de la Unión Europea y entonces con pocas incidencias, cubrió buena parte de esta demanda exterior. Sin embargo, ahora, después de dos años libres de gripe aviar, las aves migratorias disparan los contagios y España aparece con 14 focos en tercer lugar en el mapa de los 139 que existen en la Unión Europea. El país más afectado es Alemania, con 59, seguido de Polonia con 17 e Italia con 16.

La gripe aviar “puede ir a peor” porque la migración de aves “comienza ahora”

En Alemania las grullas migratorias han provocado los brotes entre las aves de corral. Han aparecido muertas a miles en las últimas semanas, especialmente en la Baja Sajonia.

“Es una catástrofe que afecta a uno de sus principales lugares de descanso. Desde aquí, grandes bandadas continúan su viaje hacia otros. El siguiente se encuentra a 10 kilómetros. El siguiente, a 2.000 kilómetros, en el centro de Francia, y de ahí, a través de los Pirineos, hasta España”, explica el biólogo Norbert Schneeweiss, explicando la expansión del virus.

Esas grullas que viajan extienden la enfermedad. Hace solo unas semanas, nuestro compañero de Noticias Cuatro, Gabriel Cruz, visitó el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid.

“Ha incrementado mucho el número de mamíferos que se ha infectado con gripe aviar. Puede ir a peor. La migración de aves comienza ahora”, advierte Aitor Nogales, investigador del CSIC.

Desde la coordinadora de Agricultores y Ganaderos calculan que se necesitarán de siete meses a un año para reponer las pérdidas en aves de corral. Eso siempre que la gripe aviar no se extienda a otras granjas.

La prohibición de criar aves al aire libre

Entre las medidas decretadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación figura el confinamiento de aves de corral en zonas de especial riesgo. En el conjunto de España, estas se considera que afectan en estos momentos a 1.199 municipios: Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12), País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.

El Departamento que lidera Luis Planas, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha activado así la totalidad de las medidas de protección frente a la influenza aviar que contempla la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio; unas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

Entre las medidas también se prohíbe criar aves de corral al aire libre, si bien Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

De este modo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Más allá, también queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.