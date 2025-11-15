Más de 9.000 empleados del Banco Sabadell celebran en una fiesta el fracaso de la OPA del BBVA

Miles de trabajadores asisten al evento organizado en el Palau Sant Jordi bajo el mensaje 'I Love Sabadell'

El fracaso de la OPA de BBVA a Sabadell: de la valoración de sus presidentes a la reacción opuesta del mercado

Compartir







Más de 9.000 empleados del Banco Sabadell han participado este sábado en la fiesta que la entidad ha organizado en el Palau Sant Jordi de Barcelona para celebrar el final de la OPA del BBVA, según informa Paula Pérez.

La mayoría de los presentes han acudido desde el área metropolitana de la Ciudad Condal, aunque al evento, bajo el lema 'I love Sabadell', también han sido invitados directivos de México o Miami.

La fiesta de la entidad bancaria, a pesar de que se conoce desde hace semanas, ha estado envuelta en un gran secretismo. No obstante, se ha sabido que iban a comparecer tanto su presidente, Josep Oliu, como el consejero delegado, César González-Bueno.

Según explicaron a los trabajadores, el festejo tendría bebidas, catering y música en directo "de bandas memorables". Banco Sabadell cuenta con una plantilla de casi 19.000 empleados, de los cuales 13.500 se encuentran en España.