Carlos Torres, presidente de BBVA, se muestra "sorprendido", pero "asume" la derrota mientras Josep Oliu, de Sabadell, la celebra: "Es la mejor salida"

La OPA de BBVA a Sabadell fracasa con el 25,33% de aceptación de las acciones

Casi un año y medio después, la OPA del BBVA a Sabadell ha fracasado. El presidente de la entidad vizcaína, Carlos Torres, admite la derrota defendiendo haber hecho lo que creían que “debían hacer”, asumiendo la decisión de la mayoría de accionistas del banco catalán, cuyo presidente, Josep Oliu, no ha ocultado su satisfacción al afirmar que “esta es la mejor salida para todos”, incluyendo a las dos entidades.

La noticia, conocida ayer, jueves 16 de octubre, desencadenó inmediatamente su efecto sobre los mercados, con un giro que, sin embargo, ponía al alza las acciones de BBVA y en caída a las de Sabadell. Para el banco con sede social en Bilbao han sido 17 meses eternos en los que lo han intentado todo, pero ese esfuerzo, como se resignaba a asumir hoy en rueda de prensa el presidente de la entidad, Carlos Torres, no ha sido suficiente.

BBVA asume el fracaso de la OPA a Sabadell

"Ofrecimos la mejor propuesta posible, una oferta objetivamente atractiva, como han reconocido muchos accionistas relevantes de Sabadell, a quienes agradecemos sinceramente su apoyo y confianza", ha explicado Torres, que considera el desenlace como “una oportunidad perdida para todos”.

Pensando en crecer, la entidad vasca siempre ha estado convencida del ‘sí’. “En todo momento hicimos lo que creíamos que debíamos hacer”, ha defendido su presidente, pero la realidad, ante la que se ha mostrado "sorprendido", ha sido otra: solo el 25,47% de acciones con derecho de voto de Sabadell habían aceptado la operación, lo que suponía estar por debajo del umbral del 50% de aceptación mínima para controlar la entidad, e incluso del 30% que le daba la posibilidad de lanzar una segunda oferta.

Carlos Torres la consideraba “atractiva” no solo para los accionistas de ambas entidades, sino “también para España y Europa”. Pese a ello, y pese a su convicción, el resultado no ha sido el que esperaba.

El presidente de Sabadell celebra el fracaso de la OPA

En el otro lado, y en lo que respecta al otro protagonista de la jornada en el ámbito financiero español, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha celebrado el fracaso de la OPA: “Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell”, ha dicho.

"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", ha añadido, agradeciendo, junto al consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, todo el apoyo recibido “en el último año y medio a la continuidad de la entidad en solitario”.

"Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas", ha defendido Oliu, mientras el consejero delegado ha subrayado que el proyecto “tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años".

"Tal y como contempla nuestro plan estratégico, vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco", dicho González-Bueno, insistiendo en su mensaje.

“Vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación. Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha concluido, poniendo énfasis en “el objetivo de Sabadell de ser el mejor banco de España".

“La OPA nació muerta y solo queda que la entierren los accionistas”, llego a decir Josep Oliu, y ahora la OPA, –que llevó incluso al Ministerio de Economía a abrir una consulta pública, a la mediación del Gobierno para imponer condiciones y a la apertura incluso, en la Comisión Europea, de un procedimiento de infracción contra España por sus reticencias–, ha llegado a su fin.