Las primeras consecuencias que ha dejado el fracaso de la OPA se ha visto reflejado directamente en ambas partes

El fracaso de la OPA de BBVA a Sabadell: de la valoración de sus presidentes a la reacción opuesta del mercado

Compartir







Casi un año y medio después, la OPA del BBVA a Sabadell ha fracasado. El presidente de la entidad vizcaína, Carlos Torres, admite la derrota defendiendo haber hecho lo que creían que “debían hacer”, asumiendo la decisión de la mayoría de accionistas del banco catalán, cuyo presidente, Josep Oliu, no ha ocultado su satisfacción al afirmar que “esta es la mejor salida para todos”, incluyendo a las dos entidades.

La noticia, conocida ayer, jueves 16 de octubre, desencadenó inmediatamente su efecto sobre los mercados, con un giro que, sin embargo, ponía al alza las acciones de BBVA y en caída a las de Sabadell. Para el banco con sede social en Bilbao han sido 17 meses eternos en los que lo han intentado todo, pero ese esfuerzo, como se resignaba a asumir hoy en rueda de prensa el presidente de la entidad, Carlos Torres, no ha sido suficiente.

PUEDE INTERESARTE La OPA de BBVA a Sabadell fracasa con el 25,33% de aceptación de las acciones

El BBVA ha subido este viernes un 5,98 % y el Sabadell ha bajado un 6,78 % en la primera sesión bursátil tras el fracaso de la opa que la entidad vasca había lanzado sobre el banco catalán. La subida del BBVA ha sido la más acusada del IBEX 35, mientras que el Sabadell se ha anotado el mayor descenso del selectivo. Las acciones del BBVA, que han llegado a repuntar un 10,6 %, han cerrado la sesión en 16,655 euros. Los títulos del Sabadell, que han retrocedido hasta un 9,6 % en algunos momentos, han terminado en 3,01 euros.

Las primeras palabras del presidente de Sabadell

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha celebrado el fracaso de la OPA: “Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell”, ha dicho.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", ha añadido, agradeciendo, junto al consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, todo el apoyo recibido “en el último año y medio a la continuidad de la entidad en solitario”.

"Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas", ha defendido Oliu, mientras el consejero delegado ha subrayado que el proyecto “tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años". "Tal y como contempla nuestro plan estratégico, vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco", dicho González-Bueno, insistiendo en su mensaje.