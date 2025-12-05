Blanca Agost 05 DIC 2025 - 15:59h.

Cataluña, son Murcia, Navarra y Castilla y León, donde más han aumentado los jabalíes salvajes en los últimos años

La peste porcina africana castiga a Europa con 14 países afectados por la enfermedad con Rumanía a la cabeza

Compartir







La población de jabalíes está descontrolada en España, mientras la fiebre porcina asusta al sector. Uno de los problemas es que en los últimos años ha cuatriplicado los ejemplares en los últimos 20 años. Ya muchas comunidades están incentivando la caza de los jabalíes, aunque desde Europa frenan y los expertos aseguran que no es recomendable comenzar a abatirlos hasta el brote empiece a decaer. La información de la periodista Rocío Doñoro.

Hay superpoblación de jabalíes en España, que ha visto como han ido aumentando el número de estos animales salvajes que ya rondan los dos millones de ejemplares. Es decir, un jabalí por cada 25 personas.

La clave está en la rápida reproducción, porque estos animales tienen muchas crías, como los roedores. Hay lugares donde más han aumentado y es en Murcia, Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha, aunque algunas comunidades que no están en esta lista defienden comenzar la caza de jabalíes salvajes.

Europa considera no es momento de matar jabalíes porque los disparos podrían dispersarlos más allá de los 91 municipios delimitados y con ello a la enfermedad. Los cazadores solo pueden actuar más allá de los 20 kilómetros. Dentro de las zonas serán los agentes especializados los encargados de buscar los jabalíes muertos y controlar que nadie entre en la zona.

Las directrices comunitarias sobre los casos de peste porcina en la UE (la comunicación C/2023/1504) establecen que "el sacrificio debe contemplarse para erradicar la PPA cuando se haya alcanzado la fase endémica (después de la fase epidérmica) bajo la supervisión de la autoridad competente". En la práctica, la UE recomienda que no se sacrifiquen jabalís "hasta que la disminución de la curva epidémica se consolide".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los cazadores preparan sus escopetas para cazar jabalíes

En esta parte, los cazadores son fundamentales para reducir la superpoblación de jabalíes. En Cataluña, donde se han detectado 13 jabalíes infectados por la fiebre porcina y se han encontrado otros 37 animales muertos hallados en la zona con resultado negativos ya buscan rastros para actuar. En en Lleida, donde los cazadores preparan sus rifles y buscan las piaras

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando ya deciden en que territorio cazar, cierran el camino. "Aquí es donde creemos que están los jabalíes y seguramente también están en esta montaña de aquí detrás. Para cazarlos lo que tenemos que hacer, vamos a tener que cortar aquí en el camino", asegura Josep, un cazador experimentado que subraya que están listos para comenzar las batidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sufren los hosteleros del parque de Collserola

Durante el puente se permitirá acceder a los restaurantes dentro del parque de Collserola para intentar aliviar a quienes viven del turismo, pero Joan Llombart, Jefe de Protección Civil de Esplugues de Llobregat ha llamado a estar alerta porque "tanto los vehículos, como los humanos somos vectores de la enfermedad".

Entre el miedo a que se extienda el brote y las medidas de seguridad, los hosteleros del parque de Collserola se lamentan la caída de las reservas y el descenso del turismo en la zona afectada.

"Estamos mal, no tenemos trabajo: "Nos han cancelado casi todas las reservas", nos dice un hostelero. La comarca vive del cerdo y se juega mucho dinero con la peste porcina.