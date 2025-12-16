Julián Salcedo, doctor en Economía, en 'La mirada crítica', ha analizado este nuevo método de pago

¿Tarjetas regalo, efectivo o bizum? Qué opción es mejor para dar paga a tus hijos sin perder el control

Compartir







Bizum prepara una revolución con un monedero digital para pagar en los comercio que presuntamente se activará a mediados del año 2026 y que le permitirá competir con Google, Apple, Visa y Mastercard.

'La mirada crítica' ha consultado esta nueva revolución digital con Julián Salcedo, doctor en Economía, que nos ha dado todos los detalles sobre este nuevo método de pago.

PUEDE INTERESARTE Zapatero se reunió en El Pardo con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía

Este nuevo monedero digital se activará a mediados del año 2026

"Este monedero electrónico permite un servicio de pago instantáneo. Ya lo hacíamos con las tarjetas, pero lo que va a cambiar es que se pretende unificar este sistema en Europa y que todos los países de la Unión Europea estemos dentro del mismo sistema", ha explicado.

Además, a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria ejercerá un mayor control sobre los datos de los pagos realizados con esta aplicación, buscando mantener un seguimiento más preciso de los movimientos fiscales y combatir el posible fraude. Esta nueva fiscalización, de hecho, se sustenta en el Real Decreto 253/2025, el cual introduce toda una serie de cambios fundamentales.

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos habría solicitado su primer vis a vis íntimo con Andrea

Las transacciones informales por Bizum entre particulares no serán comunicadas al fisco ya que la clave para la Agencia Tributaria radica en la detección de patrones de ingresos de ciertas cantidades. El cambio clave se enfoca en que los pagos continuos, elevados o sistemáticos podrían indicar actividad económica no declarada o donaciones encubiertas. "La Agencia Tributaria no pretende controlar el dinero que le mandas a tus hijos, lo que pretende es que alguien que por ejemplo te preste un servicio sí que quede controlado", ha explicado este experto.