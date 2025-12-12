José Luis Ábalos habría solicitado su primer vis a vis íntimo con Andrea

Ábalos tendrá que acreditar a Instituciones Penitenciarias que mantiene una relación con la persona elegida

La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

Compartir







Tras pasar su 66 cumpleaños dentro de la cárcel de Soto del Real y cuando parece que el exministro no saldrá de allí antes de que se celebre el juicio por los cargos que se le han imputado, José Luis Ábalos habría solicitado su primer vis a vis íntimo.

Según ha informado en directo en 'La mirada crítica' el periodista Borja Méndez, la persona elegida por Ábalos para este encuentro sería Andrea. Para que sea aceptado, el exministro tendrá que acreditar a Instituciones Penitenciarias que mantiene una relación con ella.

"Yo no he escrito su nombre porque mis fuentes no me han confirmado que la persona que ha escrito Ábalos en esa instancia sea Andrea, pero todos los focos llevan a que esa persona sea ella, expareja o pareja del exministro del PSOE", ha asegurado.

Los vis a vis íntimos forman parte del régimen de comunicaciones previsto en el Reglamento Penitenciario y son un derecho al que pueden acceder tanto los internos condenados como los que se encuentran en prisión provisional, siempre que la autoridad judicial no haya impuesto restricciones específicas.

Su finalidad es permitir que el recluso mantenga un encuentro privado con su pareja o persona con la que tenga una relación afectiva estable, preservando vínculos que se consideran esenciales para la estabilidad emocional del interno.