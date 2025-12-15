Zapatero se reunió en El Pardo con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía

Portavoz del PP en el Congreso, de la reunión de Zapatero y Puigdemont: "Se reúnen con un prófugo para sacar unos presupuestos a cambio de cederlo todo"

Estas las imágenes acreditan la reunión clandestina que el expresidente mantuvo con el empresario Julio Martínez

Este lunes 15 de diciembre, 'La mirada crítica' se ha hecho eco de una de las imágenes del día, en la que podemos ver al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a Julio Martínez, el empresario detenido de Plus Ultra.

Según 'El Debate', medio que publica esta imagen en exclusiva, esta imagen habría sido tomada solamente 72 horas horas antes de que la policía le arrestase.

Zapatero y el empresario detenido de Plus Ultra se habrían reunido en una zona sin cobertura

Ambos habrían tenido una reunión y posteriormente se habrían dirigido a desayunar a El Torreón', un conocido restaurante de 'El Pardo'.

El pasado ocho de diciembre, el empresario habría llegado hasta este punto, habría aparcado a su vehículo y se habría dirigido al campo que rodea este restaurante. Aquí le habría esperado Zapatero dentro de un vehículo del Ministerio del Interior, habrían paseado durante más de una hora sin cobertura, para más tarde volver a subirse al coche y dirigirse a este restaurante.