La Unión Europea ha reculado sobre la prohibición de los coches diésel y gasolina: esto es lo que significa para el mercado

Precisamente ayudar a la potente industria del automóvil en Alemania es una de las razones por las que la Unión Europea ha decidido levantar el veto a los coches de combustión en 2035, algo a lo que se oponía España. Se amplía el plazo, aunque con limitaciones en un intento de contener las emisiones. Informa en el vídeo A. Calvo, T. Domínguez y L. Cruz.

Bruselas cede a las peticiones de Alemania o de Italia, permitiendo más allá del 2035, la venta de motores de combustión bajo la condición de que se utilicen más biocombustibles o que el proceso de fabricación sea más limpio, por ejemplo, con el llamado acero verde. La medida supone recortar las ambiciones climáticas ante la crisis del sector especialmente notable aquí en Alemania.

El canciller Merz habla de una buena señal, pero la medida despierta preocupación entre los que creen que seguir dependiendo del motor de combustión nos restará aún más competitividad respecto a China. Imposible llegar a tiempo a la exigente meta marcada por Bruselas. En 2035 se seguirán vendiendo coches de combustión, aunque con limitaciones.

"Más que marcha atrás, vamos a hablar de un ajuste que tiene como origen que la electrificación. No se implanta dentro del consumidor como se esperaba", explica Juan Carlos Payo, director de 'Mobilitas'. Uno de los principales problemas es el precio de los coches eléctricos, más bien caros. De hecho, las ventas dependen mucho de las subvenciones. Por eso Bruselas apuesta por coches eléctricos más pequeños y baratos, de hasta 20.000 euros.

Cómo afecta a los nuevos compradores

"Están ajustándose los precios y con las subvenciones estamos cada vez más orientados a que sea un precio más acorde a las necesidades del mercado", afirma el responsable de la flota 'SYRSA', José Manuel Serrano. Para proteger la industria europea solo dará ayudas a la compra de vehículos eléctricos fabricados aquí.

"Desde Europa se han dado cuenta que corre peligro nuestra industria y hay que intentar protegerla mientras sigo vendiendo coche de combustión, tengo que rearmar para esa solución tecnológica con cero emisiones", explica Serrano. No se cuestiona este objetivo, pero se flexibiliza el camino para llegar a él pensando en la supervivencia de la potente industria automovilística alemana, ahogada por los coches chinos y los aranceles norteamericanos.