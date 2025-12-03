Las 25 medidas del nuevo Plan Auto 2030 del Gobierno destinado a disparar la compra de vehículos eléctricos

El plan ha sido negociado con la patronal de fabricantes de automoción, Anfac, que demanda herramientas para hacer posible la transición al vehículo eléctrico

La plataforma digital que permite solicitar ayudas a la movilidad eléctrica en 2025

Compartir







El nuevo Plan España Auto 2030, que presenta este miércoles el Gobierno para impulsar la venta de vehículos eléctricos en cualquiera de sus modalidades, está estructurado en torno a 25 medidas en distintos ámbitos como la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular.

En cuanto a los objetivos, se enmarcan en tres campos -impacto económico, sostenibilidad y autonomía estratégica-, siendo los principales mantener el empleo asociado a esta actividad en España y que el país continúe siendo el segundo fabricante europeo y noveno a nivel mundial cuando sólo se produzcan vehículos eléctricos.

Del 12 al 95 % de cuota de mercado eléctrico para 2035

Según ha explicado durante la presentación el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, el proceso de electrificación en el que se encuentra actualmente esta industria también guía las metas que el plan establece a nivel de producción y venta de vehículos.

Así pues, la intención es que la cuota de modelos electrificados producidos en España pase del 12 % en 2023 al 95 % en 2035, mientras que en ventas conllevaría pasar del 10 al 100 %, siempre en el mismo horizonte temporal.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno aprueba prorrogar el Moves III con 400 millones de euros y hasta fin de año

García Brustenga ha asegurado que "hoy empieza todo" con esta hoja de ruta para los próximos cinco años, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector para hacer un "diagnóstico" de la situación actual y desarrollar "más si cabe" el ecosistema.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De este análisis se ha concluido que la automoción está en una "disrupción total" en toda su cadena de valor, debido a la electromovilidad, un cambio "irreversible e imparable", en opinión del secretario de Estado de Industria, que ha aseverado que la iniciativa "quiere maximizar lo positivo y minimizar lo negativo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ayudas en el momento de la compra

El nuevo Plan Auto 2030 propone una modificación importante en la gestión de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos electrificados. Hasta ahora, cada comunidad autónoma se encargaba de distribuir sus propios recursos por la compra de un vehículo electrificado, así como la puesta en marcha de un punto de carga, lo que provocaba demoras y desigualdades según el lugar donde se presentara la solicitud.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con el nuevo modelo, será el Gobierno central quien asumirá toda la gestión, desde el trámite administrativo hasta el abono de la ayuda, con el objetivo de agilizar los plazos y ofrecer un sistema más homogéneo.

Por otro lado, se espera la creación de un fondo único para todo el territorio nacional. Esto hará que los solicitantes no dependan de si en su comunidad se han agotado antes las partidas y que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a la subvención. La intención es evitar que alguien quede excluido por motivos burocráticos o geográficos y garantizar un proceso más sencillo y transparente.

En lo referente a la compra de vehículos, el sector confía en que las subvenciones se destinen a coches eléctricos y a híbridos enchufables y se apliquen directamente en el punto de venta, tal y como lleva demandando desde hace meses. Así, el comprador no tendría que adelantar el importe de la ayuda ni esperar un pago posterior, lo que haría el procedimiento más sencillo y favorecería la adopción de vehículos con menos emisiones.

Por último, el plan incorporará también iniciativas para impulsar la industria. Se apoyará la investigación y el desarrollo, la fabricación de vehículos electrificados y baterías, y la ampliación de la red de puntos de recarga en todo el país.

El Plan se ha negociado entre el Ministerio de Industria y la patronal de fabricantes de automoción, Anfac, durante los últimos meses.

40.000 personas se han quedado sin ayudas

El Plan Moves III fue dotado con 400 millones de euros y aprobado en la pasada primavera con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025 y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

El auge de ventas de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) ha hecho que, hasta lo que va de año, estos modelos ocupen conjuntamente una cuota de mercado superior al 20% en 2025.

Esto ha provocado que los principales mercados, Madrid y Cataluña, agotasen sus fondos en julio y septiembre, respectivamente, y que actualmente haya más de 10 comunidades autónomas en las que se han agotado los fondos.

Así, según las estimaciones del sector automovilístico español, existen unas 40.000 personas que se encontrarían en lista de espera para cobrar las ayudas de los compradores de coches eléctricos, con un montante pendiente de pago que rondaría los 300 millones de euros.

Con el cambio de plan y de condiciones, falta por ver qué pasaría con estos clientes que están esperando fondos del Plan Moves III cuyo vencimiento termina el próximo 31 de diciembre.

Por último, desde el sector de automoción insisten en que se están perdiendo pedidos de vehículos eléctricos al no haber prórroga presupuestaria y existe el temor de que en el mes de diciembre se paralicen las ventas a la espera del futuro plan de ayudas para 2026.