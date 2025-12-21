Alberto Rosa 21 DIC 2025 - 11:00h.

La compra de acciones de un club permite combinar pasión y rentabilidad, pero ¿es rentable este modelo?

Combinar las finanzas con la pasión por el fútbol es posible a través de la compra de acciones de un club. En los últimos años, el fútbol ha dejado de ser solo espectáculo para convertirse en un activo de inversión cada vez más atractivo. Así aquellos, que lo deseen, pueden comprar acciones de su club de fútbol favorito, siempre que este cotice en bolsa.

Pero, ¿cómo funcionan exactamente este tipo de inversiones? ¿Qué nivel de riesgo y rentabilidad presenta? ¿Cualquiera puede invertir en un equipo de fútbol? Jorge Martí Magdalena, profesor de Gestión Financiera de Comillas ICADE, desgrana los entresijos de este mercado.

Antes de lanzarse a invertir en un equipo de fútbol, conviene aclarar cómo funcionan las finanzas en un club de fútbol. “Los clubes de fútbol presentan márgenes bajos, alto endeudamiento y una fuerte presión por gastar en salarios y fichajes. Por eso surgieron regulaciones como el Financial Fair Play (FFP) de la UEFA en 2014 y, desde 2024 la más estricta Financial Sustainability Regulation (FSR), para mejorar su sostenibilidad financiera”, expone Martí.

"Baja rentabilidad y riesgo alto"

Existen dos formas de invertir en un club de fútbol: comprando acciones de clubes que son sociedades anónimas, si sus accionistas venden, como ha ocurrido en el caso del Atlético de Madrid, o adquiriendo acciones en el mercado de valores de los pocos clubes que cotizan en bolsa, como el Manchester United.

Sin embargo, el experto advierte de la baja rentabilidad y el riesgo alto que conlleva invertir en un club de fútbol. “Para un inversor clásico, rara vez será oportuno, debido a la baja rentabilidad y riesgo alto”. En su opinión, sí puede ser una opción interesante para inversores o fondos especializados en la industria del deporte o grandes inversores extranjeros, cuya rentabilidad no es solo financiera.

“También valoran la marca global, audiencias internacionales, sinergias empresariales o reputación, que pueden ser motivos poderosos para invertir, como se ha visto en casos recientes en La Liga y en la Premier League”, subraya el profesor de ICADE.

¿En qué equipos se puede invertir?

Aquellos que estén interesados en invertir en fútbol, deben saber que, si lo hacen, será en equipos de ligas extranjeras ya que, en España, no hay ningún club de La Liga que cotice en bolsa. De hecho, “hay aún en la Liga cuatro clubes, Real Madrid, FC Barcelona, Athletic y Osasuna, que se mantienen como clubes deportivos y no como Sociedades Anónimas Deportivas”, añade el profesor.

Aunque en España los grandes clubes no han dado el salto, equipos conocidos de otras ligas de los que se puede tener acciones son Manchester United, Juventus, Ajax, Borussia, Eagle Football (propietario del Olympic de Lyon) o Celtic.

Para detectar la rentabilidad en los clubes, existen ratios sobre rentabilidad en ventas y sobre activos o rentabilidad financiera, pero en el fútbol cuentan además otros factores. “Crecimiento de marca, capacidad comercial o valor del estadio, potencial internacional, y en muchos casos sinergias empresariales y reputación para el inversor”, son otros los aspectos a tener en cuenta para valorar la rentabilidad de un club, según el profesor.

Cómo funciona el sistema financiero de un club

Los ingresos de los clubes provienen fundamentalmente de los derechos de televisión, asistencia al estadio, e ingresos comerciales y de patrocinios. El experto, añade un canal que cada está teniendo más protagonismo: la explotación del estadio para otro tipo de eventos como los conciertos de música o el partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu.

Además de las acciones, hay otros sistemas de financiación como “el traspaso de jugadores, los préstamos o líneas de crédito y la financiación interna a través de aportaciones de propietarios o fondos que participan en su capital”, señala el experto.