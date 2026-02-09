José Rocamora 09 FEB 2026 - 22:09h.

Se dispara el riesgo de adicción por el aumento del consumo de juegos online, según el Plan Nacional sobre droga.

La media de dinero que se gastan en un solo día puede llegar a los 30 euros.

Atención sobre todo si tienen hijos adolescentes porque se dispara el riesgo de adicción por el aumento del consumo de juegos online. Así lo recoge un informe del Plan Nacional sobre drogas que hemos conocido hoy. Vamos a poner las cartas sobre la mesa para hablar de cómo los menores están cayendo en el juego online y presencial. A partir de los catorce años empiezan a caer en esa adicción que ha aumentado en los últimos años. El 13 por ciento de los alumnos de secundaria ha participado en juegos de azar online y un 21 por ciento de manera presencial. Son datos superiores a los de 2023 y a los de 2021.

En ambas modalidades de juego de azar, las cifras son mayores en los chicos que en las chicas (online: 20,7% hombres vs 5,3% mujeres; presencial: 29,5% hombres vs 12,3% mujeres) La prevalencia de juego de azar aumenta a medida que aumenta la edad salvo en las chicas que juegan a juegos de azar online.

El acceso de los menores a las casas de apuestas no se vigila

La media de dinero que se gastan en un solo día puede llegar a los 30 euros. En cuanto al juego online, los jóvenes pueden esquivar el control de edad. Pero ¿qué pasa con el juego presencial? ¿Cómo es posible que un menor acceda a una casa de apuestas?Esta es la respuesta a ese problema, en boca de Xisca Sureda, delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas: "No hay una vigilancia de ese acceso como pasa con otras sustancias, falta control y vigilancia a estos lugares".

En el caso del juego de azar online, las chicas que han jugado lo han hecho al bingo y a la ruleta online, mientras que los chicos lo han hecho principalmente a la ruleta online y a las apuestas deportivas.

Las chicas juegan más al bingo y las loterías; los chicos en ruleta y máquinas de azar

En la modalidad presencial las chicas que han jugado participan más en bingo y loterías, mientras que los chicos lo han hecho con mayor frecuencia en ruleta y máquinas de azar.

Tanto online como de forma presencial, los chicos gastan mayores cantidades de dinero que las chicas. Los que juegan online se gastan más dinero que los que juegan presencialmente. El informe señala un aumento del posible juego problemático entre los estudiantes de 14 a 18 años, fundamentalmente entre los chicos (8,4% en 2025 vs 6% en 2023) y entre quienes han jugado a juegos de azar online (27,7% en 2025 vs 23,5 en 2023).

En ambas modalidades de juego de azar la prevalencia de posible juego problemático es mayor entre quienes juegan con más frecuencia (diaria o semanalmente) y entre quienes gastan más dinero, especialmente a partir de 61 euros o más en un solo día.

El objetivo de este informe es conocer la situación actual y la evolución de las adicciones comportamentales en España, en concreto, del juego de azar, el uso problemático de internet y redes sociales, la posible adicción a videojuegos y el uso de pornografía, en aras a conocer su impacto en los hábitos y la salud mental de la población joven

El trabajo de campo fue realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes. Asimismo, incorpora los últimos datos del indicador de personas admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, notificados por las comunidades autónomas.

El informe ha sido presentado por el secretario de Estado, Javier Padilla y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda; en un acto en el que se ha puesto en relieve la importancia de disponer de datos rigurosos y actualizados para orientar las políticas públicas de prevención, regulación y atención a las adicciones comportamentales, especialmente en población joven